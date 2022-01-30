Kılıçdaroğlu: Bu akşam saat 21.00'de Türkiye’nin tüm trollerini davet ediyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam saat 21.00’de, Sarayın bana atadığı trollerimi ve ayrıca, Türkiye’nin tüm trollerini davet ediyorum. Konuşacaklarımız var Sevgili halkım, siz de gelin şahit olun. Burada buluşmak üzere" ifadesini kullandı.