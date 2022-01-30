Kılıçdaroğlu'ndan Abdulhamit Gül hakkında övgü dolu sözler

Medyascope yayınında Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı'ndan Abdülhamit Gül'ün istifasını da değerlendirdi.

Gül hakkında özgü dolu sözler söyleyen Kılçdaroğlu, "Sayın Gül’ün Adalet Bakanlığı sürecine baktığımızda diğer bakanlar gibi tavrı yoktu. Daha sakin, sağduyulu, olaylara daha soğukkanlı bakan bir profil çiziyordu" dedi.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Gül’ün Adalet Bakanlığı sürecine baktığımızda diğer bakanlar gibi tavrı yoktu. Daha sakin, sağduyulu, olaylara daha soğukkanlı bakan bir profil çiziyordu. İstifasının arkasında hangi gerekçelerin yattığını üç aşağı beş yukarı tahmin edebiliyoruz lakin benim bunu dillendirmem çok doğru olmaz. Görünen tablo şu; otoriterlik eğilimleri giderek artan bir yönetim var o yönetimin, güçlendirilmesine yönelik adımlar atılabilir bu süreçte. Kimi getirirse getirsinler, en yukarıdakiler neler yaparlarsa yapsın, biz bu ülkeyi gerçekten değiştireceğiz demokratik yollarla. Halkın sağduyusuna güveniyorum."

Sayın Gül keşke daha önce istifa edebilseydi. Yargıtay süreci var, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’nın önce Yargıtay üyeliğine arkasından AYM üyeliğine seçilmesi hukuk tarihimizin kara bir sayfasıdır. Böyle bir sayfayı Adalet Bakanı’nın yaşamaması gerekirdi. "Ben Adalet Bakanıyım, böyle bir rezaleti ben görmek istemiyorum" diyebilmeliydi. O zaman çok daha fazla büyürdü. O zaman biz anlardık ki Adalet Bakanı gerçekten de vicdan sahibi bir bakan, gerçekten de adaleti savunan bir bakan…"