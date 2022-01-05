Kılıçdaroğlu: Bizim kitabımızda sokağa çıkmak yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da bir otelde CHP muhabirleriyle bir araya gelerek sorulara yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu’na; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Medya ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan ile CHP Genel Başkan İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal eşlik etti.
Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi” sözlerine “Beyefendi bizim sokağa çıkmamızı istiyor, anladığım kadarıyla, çıkmayacağız. Zorlayacak, baskı kuracak, çıkmayacağız. Sandıkta gereğini yapacağız… Özel bir çatışma alanı yaratmak istiyorlar, o tuzağa düşmüyoruz. Onun beklediği hayal ettiği bu. 15 Temmuz örneğini de bunun için veriyor” dedi.
Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için de “Bahçeli’nin yeni fonksiyonu AK Parti’nin sözcülüğünü yapmak. Erdoğan’a cevap verince sözcüye ayrıca cevap vermeye gerek yok” diye konuştu.
'Erdoğan erken seçime gitmek zorunda'
Erken seçim ihtimali için de Kılıçdaroğlu, “Erdoğan erken seçime gitmek zorunda. Ülke yönetilemez noktaya geldi” yorumu yaptı. İBB’ye yönelik teftişler ve konuya ilişkin AKP ile MHP kanadından gelen yorumlar hakkında Kılıçdaroğlu, “İstanbul AK Parti’nin yandaşlarını yemlediği bir havuz… Ekrem Bey’i (İmamoğlu) suçlamalarının nedeni aslında ekonomideki kaosun yaşananların unutturulması. Bütün bu sorunları Ekrem Bey’i ilave edip tartışma zeminini bu tarafa çekmek istediler” dedi.
Kılıçdaroğlu’nun verdiği yanıtlar şöyle: