Kılıçdaroğlu: Bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa’da 'belediye Başkanlığı’nı verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz' dedi. 

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa’da Muhtarlar, STK ve Meslek Odaları Temsilcileri Buluşması'nda konuşuyor. 

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından başlıklar şöyle:

“Benim Şanlıurfa’ya bir sözüm olsa. Yerel yönetimler geldiğinde, bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz. Aynı zamanda elektrikten de kazanacak. 2,5 milyonluk araziyi güneş tarlalarıyla donatacağız.

Kanal İstanbul mu yoksa güneş enerjisiyle tarımı Orta Doğu’nun merkezi haline getirmek mi çok önemli? Milyonlarca kişinin iş bulduğu ortam mı güzeldir yoksa bütün parayı bir kanala harcamak mı daha güzeldir?Güneş tarlaları ne demek biliyor musunuz? 

Bizim dış güçler diye şikâyet etmeye hakkımız yoktur, kardeşim sen önce kendine bak. Sen üretirsen güçlü olursun, kimsenin önünde diz çökmezsin. Ekonomin güçlüyse korkmayacaksın.  Bizim ekonomimiz neden güçsüz? Her alanda yetişmiş insanımız var. Her şeyin en iyisini bulmak mümkün. Eksiğimiz iyi politikacı. Siyaset köşeyi dönme aracı değildir."

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