CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa’da Muhtarlar, STK ve Meslek Odaları Temsilcileri Buluşması'nda konuşuyor.
Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından başlıklar şöyle:
Kaya Emre Uzmay
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Aslı İnanmışık
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu: Bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa’da 'belediye Başkanlığı’nı verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz' dedi.
Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa’da Muhtarlar, STK ve Meslek Odaları Temsilcileri Buluşması'nda konuşuyor.
Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından başlıklar şöyle: