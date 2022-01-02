Kılıçdaroğlu: Birinci önceliğim hane ekonomisini korumak olacak

Ev emekçisi kadınlar ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hane ekonomisi hakkında konuştu. Kılıçdaroğlu, önceliklerinin iç ekonomiyi korumak olduğunu söyledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde: