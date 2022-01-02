Kılıçdaroğlu: Birinci önceliğim hane ekonomisini korumak olacak

Ev emekçisi kadınlar ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hane ekonomisi hakkında konuştu. Kılıçdaroğlu, önceliklerinin iç ekonomiyi korumak olduğunu söyledi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
- Buradan ilan ediyorum. Birinci önceliğim hane ekonomisini yani iç ekonomiyi korumak olacaktır. Kadınların sorunlarını politik çabamızın en önünde tutacağım.
- Toplumdaki önemli rollerine rağmen Erdoğan’ın ev hanımlarını ve tek gelirli haneleri artık hafife aldığı çok açıktır. Onların çığlığını Saray’dan duymak zordur tabii ki bugün ev hanımı görmezden gelinse de pek çok iş yapıyor. Ekonomi bozulduktan sonra hanenin geçim planlamasını tümüyle ev hanımları yapar oldu. İçinde bulunduğumuz tabloda eşinin kazandığı parayla bu korkunç pahalılıkla nasıl mücadele edeceğini bilmiyor ev hanımı.
- Çizgi film konuşması gereken çocuklar Erdoğan'ın aymazlığını konuşuyorlar.
- Enflasyon korkunç durumda. Yarın açıklanacak ve göreceksiniz en makyajlı hali bile korkunç olacak.