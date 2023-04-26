Kılıçdaroğlu: Beşli çeteler her türlü iftirayı atıyor

Millet İttifakı'nın bugün Afyonkarahisar'da düzenlediği mitingde konuşan CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu "Beşli çeteler diyor ki; acaba Kılıçdaroğlu'nun ayağını nasıl kaydırırız. Bu adam Cumhurbaşkanı olmasın. Ve bunun için her türlü iftiraları atıyorlar. İnanmayın" dedi.

Kılıçdaroğlu "Bir özelliğimi söyleyeyim; kul hakkı yemem, yedirmem. Benim öyle Saraylarda oturmak gibi bir derdim de yok. Gazi Mustafa Kemal'in Çankaya Köşkü var, oraya gideceğim. Onlar için yandaş var, benim için vatandaş var" diye konuştu.

60 okulun depreme dayanıklı olmadığına ilişkin rapor yayımlandığını söyleyen Kılıçdaroğlu "Afyon'da 60 okul neden yapmıyorlar? Beşli çeteye yapıyorlar. 21 yılda götürdükleri 418 milyar doları son kuruşuna kadar millete vereceğim" dedi.

Kılıçdaroğlu "Mütedeyyin kardeşlerime seslenmek istiyorum, kul hakkı yiyenlere Allah aşkına oy vermeyin, günaha ortak olmayın. Kul hakkı yiyenlere oy verecek misiniz? Oyu bizim inançlarımızı sömüren insanlara vermeyeceğiz" dedi.

Uysal: Erdoğan PKK ile iş birliği yapma imtiyazına sahip

Mitinge katılan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da Afyonkarahisar’da yurttaşlara seslenirken “Sayın Erdoğan, PKK ile iş birliği yapma imtiyazına sahip. FETÖ ile iş birliği yapma imtiyazına sahip. Şimdi, bu yetmedi; Gaffar Okkan’ı şehit eden Hizbullah’ın partisi ile iş birliği yapma imtiyazına sahip. Onlar kendinde böyle bir hakkı görüyor. Ama milletimiz bu hakkı görüyor mu? İşte 14 Mayıs’ta bunun kararını vereceksiniz” dedi.

Karamollaoğlu: Yuhlamakla sistem değişmiyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise "Bugün iş ehline verilmiyor, sadece yandaşsanız iş alabiliyorsunuz. Türkiye’de sadece 5 tane firma mı var bütün ihaleler gidiyor? Buna nasıl rıza gösterebiliriz biz? Bu sistem yuhlanacak bir sistem değil değiştirilmesi icap eden bir sistem. Mayıs ayında seçime gittiğimizde ‘yuh’ yerine bu sistemi değiştirecek oyları siz vereceksiniz. Yuhlamakla sistem değişmiyor ama oylarınızla bu sistem mutlaka değişecek" diye konuştu.