Demirtaş: Bana 'teröristbaşı' diyenler, terörist de sizsiniz, başı da

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hakkındaki dört mahkeme kararını paylaşarak, "Öncelikle, benim kimseden tahliye talebim olmadı. Sayın Kılıçdaroğlu da benimle ilgili, sadece hakkımdaki mahkeme kararlarının uygulanacağını söyledi. Erdoğan ise mahkeme kararlarını da yasayı da Anayasa’yı da tanımadığını ilan etti" ifadelerini kullandı.

'Benim kimseden tahliye talebim olmadı'

Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Merhabalar. Şu seçim ortamında belki çok da önemli değil ama büyük bir yalanı, iftirayı, ahlaksızlığı, adaletsizliği bilmeyen kalmasın diye dört mahkeme kararı paylaşacağım.

Öncelikle, benim kimseden tahliye talebim olmadı.

Sayın Kılıçdaroğlu da benimle ilgili, sadece hakkımdaki mahkeme kararlarının uygulanacağını söyledi. Erdoğan ise mahkeme kararlarını da yasayı da Anayasa’yı da tanımadığını ilan etti.

'Erdoğan kararı tanımadı'

Şimdi çok net, şu dört örneğe bakalım:

Hakkımdaki ilk tahliye kararı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İkinci Daire tarafından 2018’de verildi.

Erdoğan “AİHM'in verdiği kararlar bizi bağlamaz. Biz karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz” dedi, karar uygulanmadı.

Hakkımdaki ikinci tahliye kararı, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2019’da verildi.

Erdoğan kararı tanımadı, karar uygulanmadı ve aynı suçlamalarla ikinci defa tutuklandım.

Hakkımdaki üçüncü karar, Anayasa Mahkemesi tarafından verildi.

Mahkeme, uzun tutukluluğum nedeniyle “ihlal” kararı verdi. Erdoğan kararı tanımadı, karar uygulanmadı.

Hakkımdaki dördüncü tahliye kararı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi BÜYÜK DAİRE tarafından 2021’de verildi.

Erdoğan yine kararı tanımadı, “Bunları bırakamayız” dedi ve bu karar da uygulanmadı.

'Bana 'teröristbaşı' diyenlere cevabım: Terörist de sizsiniz, başı da'

Suçlu olan ben değilim. Mahkemelere, hakimlere açıkça talimat veren Erdoğan’dır.

Bana “teröristbaşı” diyenlere cevabımsa şudur: Terörist de sizsiniz, başı da!"