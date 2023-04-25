Demirtaş: Erdoğan, İmralı'ya heyet gönderip ne istedi?

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır merkezli operasyonların ardından AKP'nin Abdullah Öcalan ile görüştüğü iddialarını hatırlattı.

Gazeteci Amed Dicle, Yeni Yaşam Gazetesi’ne verdiği demeçte “İktidar İmralı ile görüştü ama istediği sonucu alamadı” iddiasında bulunmuştu.

Dicle, “AK Parti ile Sayın Abdullah Öcalan arasında görüşme oldu ve kendi istedikleri cevabı alamayınca tecrit ağırlaştırıldı, disiplin cezası verildi. Dolaylı olarak Kandil’le de temaslar denendi" ifadelerini kullanmıştı.

Selahattin Demirtaş, gazeteci Dicle'nin açıklamasını alıntılayarak şu mesajı paylaştı:

"Erdoğan, İmralı'ya heyet gönderip ne istemiş olabilir sizce? İstediğini alamayınca yine hepimizi ‘terörle’ iş birliği yapmakla suçlamaya başladı anlaşılan. Bu ikiyüzlülüğün takdirini size bırakıyorum."