Kılıçdaroğlu: Bayrağımız ve vatanımız için gözümüzü kırpmadan ölüme gideriz

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bartın'da yurttaşlarla bir araya geldi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle oldu:
- 22 yıldır bıktık artık değişime ihtiyacımız var. Ülkenin zenginleşmeye ihtiyacı var. Kaynakların doğru kullanılması, bütçelerin doğru kullanılması lazım. Zam yapıyorsun, pazardaki zam daha fazla. Aylık 15 gün sonra erimiş oluyor.
- Beraber birlikte olmaya ihtiyacımız var. Bakınız çok kamplaştık, çok kutuplaştık. Birbirimizi sorgulamaya başladık. Komşumuzu sorgulamaya başladık, arkadaşlarımızı sorgulamaya başladık. Biz aynı ülkede güzel bir bir atmosferde beraber yaşamak istiyoruz. Huzur içinde yaşamak istiyoruz. Dostlukla yaşamak istiyoruz. Atalarımız ne güzel demiş? Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Komşunun kimliğini sorgular olduk.
- Yoksulluk derinleşti biliyorum. Ailelerde büyük sıkıntılar var biliyorum. Üniversiteyi bitiren evlatlarımız iş bulamıyor yıllardır bunu biliyorum. Az önce Zonguldak’tan geldik buraya. Allah aşkına yerin altı kömür dolu Güney Amerika’dan kömür geliyor. Güney Afrika’dan kömür geliyor. Rusya’dan kömür geliyor. Beş bin işçiyi alacağımızın sözünü verdim orada.
- Bize milliyetçilik dersi veriyorlar değil mi? Önce senin insanının karnı doyacak. Bu ülke insanının işi gücü ve aşı olacak. O nedenle başka bir sözüm daha var. En geç iki yıl ikince bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye’ye uğurlayacağız.
- Onlar yapamıyorlar, beceremiyorlar umutlarını oraya bağladılar. Bizim umudumuz sizsiniz. Geleceğimiz sizsiniz, karar verecek olan da sizsiniz. ‘Kemal Dede Çankaya’da çay içecek miyiz’ diye soruyorsun. Söz çay içeceğiz. Hep beraber içeceğiz.