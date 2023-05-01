Kılıçdaroğlu: Bayrağımız ve vatanımız için gözümüzü kırpmadan ölüme gideriz

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bartın'da yurttaşlarla bir araya geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle oldu: