Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bay Kemal, ‘Sorulmayacak Sorular Kanunu’ çıkaracak, herkesin Cumhurbaşkanı olacak” dedi.

Kılıçdaroğlu, bugün TikTok hesabından yeni bir video yayınladı.

Kılıçdaroğlu, videoda şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı olduğumda torpile, kayırmaya kesinlikle son vereceğim. Ama sadece bu kadar değil. ‘Evli misin? Bekar mısın? Açık mısın? Kapalı mısın? Çocuk yapacak mısın? İkizler burcu musun?’ 14 Mayıs’ta sonra bu sorular tarihe karışacak. Bay Kemal, ‘Sorulmayacak Sorular Kanunu’ çıkaracak, herkesin Cumhurbaşkanı olacak.”

Söz konusu videoyu Twitter hesabında da paylaşan Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

“İşveren tarafından sorulamayacak ve bireyin beyan etmek zorunda olmadığı unsurlar kanunla net bir şekilde tanımlanacak. Örneğin kadınlara evlilik ya da doğum planları sorulamayacak. Soranlar, kanuna aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle cezalandırılacak.”