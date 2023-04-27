Kılıçdaroğlu: Atatürk Havalimanı'nı uzay ve havacılığın merkezi yapacağız

Saat 22.30 için Twitter'a çağrıda bulunan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Atatürk Havalimanı" başlığıyla yayımladığı video ile gençlere seslendi.

Kılıçdaroğlu, "İktidara geldikten hemen sonra Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getireceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu, yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

'Konu, Atatürk Havalimanı'

Sevgili halkım, bugün izninizle gençlere seslenmek istiyorum. Hayatımın en büyük projelerinden birini bugün gençlere açıklayacağım. Hepimizin kalbinde derin yara bırakmış bir mesele hakkında içinizi ferahlatacak bir müjde için karşınızdayım. Konu, Atatürk Havalimanı.

Bu havalimanını birçoğumuz yurtiçi ve yurt dışı seyahatlerde kullandığımız, sevdiklerimize veda ettiğimiz ya da onları karşıladığımız bir yer olarak hatırlarız.Oysa Atatürk Havalimanı, daha önceki adıyla Yeşilköy Meydanı Türk havacılık tarihinde çok önemli bir yere sahip. Yeşilköy'ün kökleri 1911-1912'de kurulan Tayyare Mektabi'ne dayanır. Türk havacılığının öncüleri ve Kurtuluş Savaşı kahramanları, Vecihi Hürkuş'lar, Ahmet Ali Çelikten'ler, Mehmet Fazıl Bey'ler ve daha niceleri hep Yeşilköy Tayyere Mektebi'nde yetişmiştir.

Şimdi adını propaganda için kullandıkları insanların yetiştikleri o okulu yok ettiler. Türk havacılığını ve vatanımızın savunmasındaki en temel unsurlardan olan hava kuvvetlerimizin doğduğu ve büyüdüğü yerdir Yeşilköy. Densizler böyle bir yerin pistlerini kırdı. Diğer pistleri de kendileri için özel havalimanı olarak kullanıyorlar. Ne alaka memleket değil mi? Halkı kov, kendin için havalimanını gasp et.

'Havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getireceğiz'

Şimdi bu üzücü tabloyu temelden değiştirecek müjdeye gelelim. Sürekli düşündüm, Atatürk yaşasaydı oranın ne olmasını isterdi? Atatürk'ün havacılık vizyonu nasıl olurdu? Atatürk hep öngörülüydü, Atatürk vizyonerdi, Türk milleti için hep daha iyisini, daha ilerisini isterdi. Bugün Atatürk yaşasaydı havacılıktan anladığı sadece uçak mı olurdu?Tabii ki hayır. O geleceğin 100 yılına hazırlık yapardı. Elon Musk'ın uzayı kendi başına kolonize etmesine gönlü el vermezdi. Biz de onun vizyonu doğrultusunda tam da bunu yapacağız. İktidara geldikten hemen sonra Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getireceğiz. Bize istikbalin göklerde olduğunu öğreten Ata'mızın adını taşıyan bu merkez, havacılık ve uzay sanayimizin dinamosu olacak.

Peki bunu kimlerle yapacağız? Gerçekten de önemli bir soru ve sorulması gereken bir soru. Merkezin kuyrulması ve geliştirilmesi için başarıları dünyaca tanınan ve Amerika'daki Sierra Nevada Şirketi'nin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen'le yapacağız. Lütfen gençler gidin Google'a bu isimleri yazıni ne cevherlerimiz var bu dünyada görün.

Uzay meraklıları bilir, Özmen ailesinin yönetimindeki SNC Şirketi NASA'nın en önemli projelerinde kritik ürün ve hizmetler geliştirmiş, dünyanın havacılık devi Amerika Birleşik Devletleri'nde milyarlarca dolarlık değere sahip bir şirkettir. Amerikalılar bizim evlatlarımızdan, bizim beyinlerimizden işte böyle yararlanıyorlar. Kendileriyle konuştum ve bunu yapmaya davet ettim. Biz kendi mekiklerimizi geliştereceğiz, bu pistlerde bunları yapacağız.

Bir hayalim daha var. SNC Şirketi uzayda aynı zamanda habitatlar kuruyor. Bu habitatlarda araştırmalar yapılıyor. esela kanser araştırmaları uzayda yürütülüyor. Hayalim, Canan Dağdeviren ile Eren Özmen'in birlikte bu konuda Türkiye için çalışmalarıdır. Canan Dağdeviren ile MİT'de tanıştım ve buluştum. Onu da mutlaka Google'da aratın, onu da mutlaka göreceksiniz, onu da mutlaka tanıyacaksınız. Büyük şeyler yapacağız, çok büyük ve güzel şeyler yapacağız sevgili halkım. BU şampiyonlar ligi Türkiye için çalışacak. Bunu da Atatürk'ün sizlere emanet ettiği vatanda, sizler için yapacağız. Bu hamle ile yurt dışına giden beyinleri, ülkemizde tutacağımız gibi, tersine beyin göçünün de kıvılcımını başlatmış oalcağız.

İlginç bir bilgi daha vererek, bitireyim. SNC'nin geliştirmekte olduğu en kritik ürünlerden olan Dream Chaser uzay mekiği, 2015'te Marslı filminde kullanılmıştı. Türkiye'nin kendi Dream Chaser'ları da olacak. Bunlar devlet projesi olacak, Bay Kemal bunları asla parti propagandasına döndürmeyecek. Bizim iktidarımızda devlet, devlet olacak, parti de parti. Herkes yerini bilecek."