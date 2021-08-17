Kılıçdaroğlu: Askerimizin can güvenliği yok, Afganistan’dan derhal geri çekilmeleri lazım

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemi ile toplandı.

Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre; Afganistan’da yaşanan gelişmeleri ve Türkiye’ye yönelen "kontrolsüz göçün" değerlendirildiği toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, “Erdoğan çelişkili konuşuyor, ne dediği belli değil. Türkiye kontrolsüz göçe teslim edilemez. Afganistan’da ortaya çıkan yönetimi bu haliyle onaylamak doğru değil. Türkiye, Birleşmiş Milletler ve dünya kamuoyunu beklemeden acele edip adım atmamalı. Askerimizin can güvenliği yok, orada olması doğru değil, Afganistan’dan derhal geri çekilmeleri lazım. Dışişleri temsilcisi olmadan uluslararası görüşme yapılamaz. En azından resmi tercümanın orada olması gerekiyor. Dışişleri’nin tasfiye edildiği bir toplantıda Biden ile Erdoğan’ın ne konuştuğu, hangi pazarlıkları yaptıkları kamuoyu tarafından bilinmeli” diye konuştu.