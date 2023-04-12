Kılıçdaroğlu anketinde 4 aydaki değişimi açıkladı

MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, Kılıçdaroğlu anketlerinde 4 ayda yaşanan değişimi paylaştı.

Haber Merkezi

MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin anketlerdeki 4 ayda yaşanan değişimi duyurdu.

Sencar'ın paylaştığı anket sonucuna göre 4 ay önce Kılıçdaroğlu seçimi kazanamaz diyenlerin oranının 57,5 olduğunu, bu oranın son ankette yüzde 45'e düştüğünü dile getirdi.

Kazanır diyenlerin oranının ise yüzde yüzde 37,4'ten 45,2'ye çıktığını aktardı.

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