Kılıçdaroğlu anketinde 4 aydaki değişimi açıkladı

MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin anketlerdeki 4 ayda yaşanan değişimi duyurdu.

Sencar'ın paylaştığı anket sonucuna göre 4 ay önce Kılıçdaroğlu seçimi kazanamaz diyenlerin oranının 57,5 olduğunu, bu oranın son ankette yüzde 45'e düştüğünü dile getirdi.

Kazanır diyenlerin oranının ise yüzde yüzde 37,4'ten 45,2'ye çıktığını aktardı.