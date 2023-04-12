Kılıçdaroğlu anketinde 4 aydaki değişimi açıkladı

MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin anketlerdeki 4 ayda yaşanan değişimi duyurdu.
Sencar'ın paylaştığı anket sonucuna göre 4 ay önce Kılıçdaroğlu seçimi kazanamaz diyenlerin oranının 57,5 olduğunu, bu oranın son ankette yüzde 45'e düştüğünü dile getirdi.
Kazanır diyenlerin oranının ise yüzde yüzde 37,4'ten 45,2'ye çıktığını aktardı.
CB seçiminde Kılıçdaroğlu’nun kazanma şansına yönelik kamuoyu algısı. Son 4 aya dikkat! pic.twitter.com/SZOBk7YIQ4— Ozer Sencar (@ozersencar1) April 11, 2023