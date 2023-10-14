Kılıçdaroğlu, Amasra maden faciasının yıl dönümünde aileleri ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bartın’da Amasra maden faciasının 1. yıl dönümünde; Madenci Anıtı önündeki Anma Töreni'ne katıldı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na; CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Eren Erdem, Ahmet Akın ve Aysu Bankoğlu ile Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır eşlik etti.

‘Adalet yerini buluncaya kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz’

Törende konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Emek en yüce değerdir, dedik hep. Alın teri kadar değerli bir şey yoktur. O insanlar kazanmak için, hak ettikleri emeklerinin karşılığını almak için yeraltında mücadele ettiler. Hayatlarını kaybettiler ama adalet hala gerçekleşmiş değil. Onların haklı davalarının takipçisiyiz. Genel Başkan olarak ben, Genel Başkan Yardımcısı olarak Aysu Hanım, milletvekillerimiz bu konunun takipçisi. Adalet yerini buluncaya kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz. En büyük arzumuz, bu ülkede adaletin gerçekleşmesidir. 43 kişi hayatını kaybetti ama sorumlular hala yargının önüne anladığımız anlamda çıkmış değil. Bu mücadeleyi sonuna kadar götüreceğiz, adaleti gerçekleştirinceye kadar. Tekrar onların manevi huzurunda hepimiz saygıyla eğiliyoruz, onlara Allah'tan rahmet diliyoruz.

Bugün iki aileyi ziyaret ettim, acılarını paylaştık. Hala acılarını yüreklerinde taşıyorlar. Dolayısıyla bir siyasetçinin görevi de haksızlığa uğrayan kim olursa olsun onun yanında olmak ve onun adalet arayışını güçlendirmek. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Belediye Başkanı'mız gerçekten de burayı önemli bir merkez haline getirdi. Önemli bir merkez olmanın dışında da 43 maden şehidinin anılması açısından da üzerine düşen görevi yapıyor." (ANKA)