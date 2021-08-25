Kılıçdaroğlu: Allah nasip ederse mülteci sorununu çözmeye kararlıyım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da 'Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Halktv'de yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu konuşmada şu ifadeleri kullandı:

'İnancımıza göre israf haramdır'

Devleti yönetecek kişinin bütün vatandaşlarına aynı mesafede olması, herkesi kucaklaması lazım. Ayrım yapmaması lazım. Devleti yönetecek kişinin adil olması lazım. Adil olmazsa toplumda ayrışma ve kutuplaşma olur. Adalet çok önemli bir kavramdır. Dünya adalet üzerine inşa edilmiştir. Devleti yönetecek kişinin adil olması lazım, topluma örnek olması lazım.

İnancımıza göre israf haramdır. Devleti yönetecek kişinin israf yapmaması lazım. İsraf başta olursa aşağıya kadar yüz binlerce ailede çocuklar yatağa aç girer. İsrafı en baştan başlayıp aşağıya kadar inerseniz zararı Türkiye'ye, insanımıza verirsiniz.

Devleti yönetecek kişilerin liyakatli olması lazım. Bir arkeologu getirip sen hakimlik yap diyemezsiniz. Herkes kendi alanında yetişmek, görevini yapmak zorundadır. İşi ehline teslim etmek gibi temel bir kuralımız vardır. İşi ehline teslim etmezseniz sonu felakettir. Devleti yöneten kişinin milletten toplanan verginin hesabını millete vermek zorundadır. Buna biz devlette saydamlık, şeffaflık diyoruz.

Şehir Hastaneleri yapıyoruz, otobanlar yapıyoruz derler. E güzel. Ama bir soru soruyorum. Kaça yaptınız? Bu sorunun cevabını kimse bilmiyor. Benim bilmeye hakkım var, çünkü o parayı ben ödüyorum. Muhtarın da, esnafın, sanayicinin, ev kadının da bilmeye hakkı var. Çünkü vergiyi onlar ödüyorlar. Burada devlet sırrı olmaz. Demokrasinin temel kurallarında devlet sırrı olmaz.

'Eğer kul hakkı yiyorsa, bunun ortaya çıkarılması lazım'

Şöyle bir ülke düşünün. O ülkenin İçişleri Bakanı çıkıyor, "Bir siyasetçiye her ay 10 bin dolar rüşvet veriliyor" diyor. Bizim kanunlarımıza göre bu suçtur. Bunu ben söylesem derler ki bir siyasi söylüyor. Bunu söyleyen emniyetin ve istihbaratın başında olan bakan söylüyor. Her ay 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi kim? Ahlaksız birisinin TBMM'de yerinin olmaması lazım. Eğer kul hakkı yiyorsa, bunun ortaya çıkarılması lazım. Savcının derhal harekete geçmesi lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti doğru yönetiliyor mu? Adaletle, erdemle yönetiliyor mu?

'Bu yetmedi şimdi Afganistan'dan geliyorlar'

Öteden beri Türkiye'nin Yurtta Barış Dünyada Barış ekseninde bir dış politika oluşturmasını savunan biriyim. Bütün komşularımızla ilişkilerimizi büyütmek ve geliştirmek zorundayız. 3 milyon 600 bin Suriyeli var resmi kayıtlara göre. Gayrı resmi kayıtlara göre 5 milyon. Biz bu insanlar için 40 milyar dolar para harcadık. Peki bu insanlar ne olacak? Bu yetmedi şimdi Afganistan'dan geliyorlar. Kadın, yaşlı, çocuk da değil hepsi genç. Ne yapacağız? Karşı çıkıyorum. Bu söz Erdoğan'a ait bana ait değil. "Finansmanı iyi yönettiğimiz için mültecileri Türkiye'ye alıyoruz" Parti Sözcüsü de açıklama yapıyor, "Bir tek mülteci almayacağız" diyor. Yahu seni kim takar arkadaş.

'Biz sizin taşeronunuz muyuz?'

En tepedeki insan parayı veren düdüğü çalar ben mültecileri alırım yeter ki sen bana para ver diyor. E biz parayı verelim onlar külfete katlansınlar. Bu ırkçılık değildir. Bu güzel ülkede, izlenen yanlış politikalarda hem sığınmacılar hem biz mahvoluyoruz. Adamlar burada kalmak istemiyor, Avrupa'ya gitmek istiyor. Onlar ise "Sakın buraya almayın para verelim siz orada tutun" diyorlar. Biz sizin taşeronunuz muyuz?

Terör olayları dünyanın her yerinde olur. İslam ülkelerinde de olur. Avrupalılar, İslam ülkelerindeki terörü İslamafobi olarak tanımlıyorlar. Bunun doğru olmadığını söyledim. Beni ziyaret eden bütün büyükelçilere söyledim. Sanki sadece terör islam ülkelerinde oluyormuş gibi. Terörü islamla bağdaştırdığın zaman bu olmaz.

'Allah nasip ederse çözeceğim'

Allah nasip eder, sizler de destek verirseniz mülteci sorununu çözmeye kararlıyım. En geç iki yıl içerisinde o kardeşlerimizin evlerini, yollarını, okullarını yapacağız. Gaziantep'teki sanayicilerimizi gideceğiz sizi teşvik ediyoruz gidin oralarda fabrika kurun diyeceğiz. Esadla görüşeceğiz. Güvenliklerini gerekirse beraber sağlayacağız. Herkes kendi ülkesinde huzur içinde yaşayacak. Suriye'de, Mısır'da hemen büyükelçilik açacağız.