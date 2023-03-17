Kılıçdaroğlu: Allah nasip ederse cumhurbaşkanı olarak hesabını soracağım

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs ziyaretinin ardından Esenboğa Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında, “Çocukların katilleri belli. Gereğini birkaç ay sonra yapacağımı o ailelere anlatmak için oraya gittim. Allah nasip ederse Cumhurbaşkanı olarak hesabını soracağım. Hiç kimsenin ahı yerde kalmayacak” dedi.

Kılıçdaroğlu, 6 Şubat depreminde Adıyaman’da yıkılan İsias Hotel’de hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımı oyuncularının Kuzey Kıbrıs'taki ailelerine bugün yaptığı ziyaretin ardından Ankara’ya döndü.

Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenleyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

'Başsağlığı dilemeyi bile çok gördüler'

“Adıyaman'da 65 kişiye mezar olan İsias Oteli'nin yapımında dere kumu ve çakıl kullanılmıştır. Kuzey Kıbrıslı voleybol takımının çocukları o otelin altında kaldı, şampiyon Melekler Takımı o molozların altında hayatlarını kaybettiler, öldüler. Açıkça söylüyorum, orada bir cinayet işlendi. Bunun başka bir adı yok.

Bakın aynı binanın altında 31 tur operatörü de bulunuyordu. Onlar da hayatını kaybetti. Onlarla da ayrıca görüşeceğim. Bugün Kıbrıs’ta 23 aileyi ziyaret ettim. Anneler, babalar, amcalar, halalar, dayılar, yüzlerce kişiyle konuştum. Büyük bir acı, korkunç bir acı. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Çocukların odalarında mum yanıyor, herkes feryat içinde. Ama üzülerek ifade edeyim ki bu insanlara tümüyle kulaklarını kapadılar. Başsağlığı dilemeyi bile çok gördüler.

'Allah nasip ederse Cumhurbaşkanı olarak hesabını soracağım'

Çocukların katilleri belli. Gereğini birkaç ay sonra yapacağımı o ailelere anlatmak için oraya gittim. Allah nasip ederse Cumhurbaşkanı olarak hesabını soracağım. Hiç kimsenin ahı yerde kalmayacak.

'Bir vakıf kuracağız'

Ailelere şunu da söyledim, acılarınıza merhem olmaz ama tüm aileleri bir araya getirerek, bir vakıf kuracağız. Her bir evladımızın adı ile yüzlerce burs vereceğiz. O çocukların isimleri sonsuza kadar yaşayacak. Onlar asla ölmeyecek.

'Sevgili halkım sen de unutma'

Sevgili halkım, gelelim Türkiye’ye. Bu liyakatsizlik, bu beceriksizlik, bu korkunç rant hırsı 50 bin insanın canını aldı. 100 yılın felaketi dediler, dün de 100 yılın seli demeye başladılar. Kıbrıslı aileler bir forma da verdiler. Bu formayı yatağımın yanına koyacağım. O melekleri unutmamak için. Şampiyon melekleri unutmayacağım. Sinan Ateş’i unutmayacağım, Emine Şenyaşar’ı unutmayacağım. Sevgili halkım sen de unutma.”