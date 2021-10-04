Kılıçdaroğlu: Akşener'in başbakanlık görevini üstlenmesi bizim için değerli olur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Cumhurbaşkanı adayı değilim, başbakanlığa talibim” açıklamasına ilişkin, “Güçlendirilmiş parlamenter sistemi biz bir an önce kısa sürede hayata geçirmek istiyoruz. O sürecin sonucunda Sayın Akşener’in başbakanlık görevini üstlenmesi bizim açımızdan da son derece değerli olur” dedi.

HDP ile müzakere edilebilir

CHP Kılıçdaroğlu, Bolu Abant’taki milletvekili kampında yaptığı açıklamada, HDP ile görüşebileceklerini belirterek “HDP ‘Türkiye’deki bütün toplumsal kesimlerin sorunlarını ve kaygılarını dikkate alan yapıcı bir rol üstlenmeye hazırdır’. Bu cümle önemli mesela. Yine ‘sorunların konuşarak, müzakere edilerek diyalog yoluyla çözmek temel düsturumuzdur’ diye bir açıklaması da var. Bu da çok önemli, değerli” dedi.

‘Sistem revizyonuna sıcak bakmıyoruz’

“Sıcak bakmıyoruz biz sistemin tamamen değişmesi gerektiğine inanıyoruz. Yapacakları değişiklik, ‘Cumhurbaşkanlığı tarafsız olacak’ yemin maddesindeki tarafsızı kaldıracaklar. Yetkiyi biraz daha artırmak istiyorlar. Zaten yetkiyi artırmak için özel bir düzenleme yapmaya gerek yok. Erdoğan’ın her dediği her yerde kabul ediliyor.”

'Laiklilk ve Diyanet gibi polemiklerden uzak durun'

Kılıçdaroğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı’na dair, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nı, Başkan Ali Erbaş üzerinden hedef almayın. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı, din konusunda toplumu aydınlatmak üzere Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle kurulmuş bir kurum. Kurucu iradeyi yansıtan bir partiyiz. Sizlere, laiklik, Diyanet gibi konularda gündemdeki tartışmalara yönelik sorular sorulursa, yanıtlayın ancak polemik dilinden uzak durun. Amacımız halkın sorunlarının çözümü. Halka iktidar olduğumuzda sorunları çözebileceğimizi hissettirin” dedi.