Kılıçdaroğlu CHP'lilerin katiliyle yan yana

Dün Yargıtay Başkanı'nın cübbesiyle katıldığı Diyanet İşleri Erbaş'ın duasına en ön sıradan eşlik eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Nevşehir'e yaptığı ziyarette İYİP Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay'la görüntülendi.

Ay'ın, ülkücü faşistler tarafından 1980 yılında yapılan planlı cinayetlerde adı geçen biri olması dikkat çekiyor.

1980'deki faşist cinayetlerden birinin azmettiricisi

Ömer Ay, 1980 yılında üç CHP il başkanına dönük yapılan faşist katliamlardan birinin azmettiricisi.

1980 yılında CHP Adana İl Başkanı Ahmet Albay, CHP Kayseri İl Başkanı Mustafa Kulkuloğlu ve CHP Nevşehir İl Başkanı Zeki Tekiner, ülkücü militanlar tarafından üst üste yapılan saldırılar sonucunda katledildiler. Ömer Ay, Tekiner cinayetinin azmettiricisi olarak biliniyor.

Akademisyen ve yazar Fatih Yaşlı, soL'a verdiği demeçte, katledilen üç CHP il başkanının da sosyalist çizgide olduklarına dikkat çekti. Yaşlı, cinayetlerin bu bölgelerde planlı olarak gerçekleşmesinin nedeninin ise dönemin ülkücü faşist suç örgütü lideri Abdullah Çatlı'nın Nevşehirli olmasının olduğunun ve oraya faşist örgütler tarafından özel önem verilmesi olduğunun değerlendirildiğini aktardı.

Ömer Ay, aynı zamanda Ağca'nın Papa'ya suikast girişimiyle de bağlantısı olan isimlerden biri.

Tekiner'in kızından Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu kadar faşist sever olmayın

Ömer Ay'ın azmettiricisi olduğu cinayetin kurbanı Zeki Tekiner'in kızı Aylin Tekiner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ay'ın yanında oturan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Aylin Tekiner, paylaşımında "17 Haziran 1980'de faşistlerce katledilen CHP Nevşehir İl Başkanı Zeki Tekiner ve Yavuz Yükselbaba'nın katillerini azmettiren ve hüküm giyen İyi Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay ile kurduğunuz bu münasebet kabul edilemez. Kılıçdaroğlu, bu kadar faşist sever olmayın yeter!" dedi.