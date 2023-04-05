Kılıçdaroğlu: Akşener bugün tarihi bir konuşma yaptı

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin Meclis grup toplantısındaki konuşmasını "tarihi bir konuşma" diye niteledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Akşener'in konuşmasından bir bölümü "İttifak ortağım, yol arkadaşım Meral Akşener bugün tarihi bir konuşma yaptı. Kendisine buradan selam olsun. Herkes duysun…" sözleriyle paylaştı.

Akşener bugünkü grup konuşmasında partisinin İstanbul İl Başkanlığı binasının kurşunlanmasına tepki göstermiş ve kürsüye koyduğu kurşunları yere atarak "Şimdi bize bu kurşun mu dur diyecek. Tüm tehditlere, tüm iftiralara direneceksiniz! Söz mü? Tüm mermilere göğüs gereceksiniz söz mü" ifadelerini kullanmıştı.