Akşener: Recep Bey utanmasan 'mermiye saldırdı' diye parti binamızı tutuklayacaksın

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akşener, "Sinan Ateş cinayetinde tutanak ortada yok. Nereden nereye değil mi Recep Bey. Sende Ayşe Ateş'e verdiğin sözü tutacak yüz yok. Hiç merak etmeyin Recep Bey'in yapamadığını biz yapacağız. Ne olursa olsun Sinan Ateş'in kanını yerde bırakmayacağız" dedi.

Geçtiğimiz günlerde partisinin İstanbul İl Binası’nın kurşunlanmasıyla ilgili de ilk kez konuşan ve kurmaylarına seslenen Akşener, kürsüden mermi fırlatarak “Tüm bunlara göğüs gereceksiniz, söz mü” dedi.

Akşener'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Adaletten mahrumuz, adaleti gölgeleyen bir iktidar tarafından yönetiliyoruz. Başkentin göbeğindeki alçak bir cinayetin faillerini bulmaktan bile aciz bir iktidar. Uzun bir zamandır samimiyetten mahrumuz. Kalbini karartmış bir iktidar tarafından yönetiliyoruz. Uzun zamandır ciddiyetten mahrumuz. Çünkü görev bilincini kaybetmiş bir iktidar tarafından yönetiliyoruz.

Mafyaları, simsarları, uyuşturucu kaçakçıları kollayan sorumsuz, korkak bir iktidar, son kullanma tarihi geçmiş bir iktidar. Neydin ne oldun Recep Bey. Cesaretin sembolüyüm diye geldin, esaretin sembolü oldun. Milletin adamıyım dedin, mafyaların kuklası oldun. Nereden nereye değil mi Recep Bey. Görüyorum ki sen de Ayşe Ateş'e verilen sözü tutacak yüz yok. Katillerden hesap soracak cesaret ise hiç yok.

'Recep Bey internete sınır çizmeye kalkıyor'

Seçimlere 39 gün kala BTK yeni bir sosyal medya düzenlemesini yürürlüğe koydu. Sosyal medya platformları kişisel bilgileri adli makamlara iletmekle yükümlü olacak. Soruşturma bahanesi bulması yeterli olacak. İçişleri Bakanlığı bilgileri verin dediğinde verilecek. Tek adam rejiminin diktatörlüğe uzanan yoluna bir tuğla daha eklenecek. İşte siz Recep Bey ve arkadaşlarının Türkiye'ye layık gördüğü sistem. Sosyal medya platformlarının tüm kişisel verilerini Türkiye'de tutulması da mecbur kılınıyor. Bugün Recep Bey internete sınır çizmeye kalkıyor. Bu düzenleme Twitter'dan bir A Haber üretme çabasıdır.

'Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olmanın zerresini üzerinde taşıyamamandan ben utanıyorum'

Seçimi kaybedeceğini anlayan Bay Recep huysuz, aksi, gergin. Recep Bey 'Gergin' deyince bana ve arkadaşlarıma hakaret etmek sandıktaki sonucu değiştirmeyecek. Bu acınası durumunda tek sorumlusu sensin. 21 yıl oldu devlet insanı olamadın. Çıkmış bana 'Utan, utan' diyorsun. Utanıyorum, bu ülkenin Cumhurbaşkanı olmanın zerresini üzerinde taşıyamamandan ben utanıyorum. Küfür bulaşmış dilinden, fitne saçan sözlerinden, söylediğin yalanlardan biz utanıyoruz. Milyonlarca vatandaşına düşman gözüyle bakmandan biz utanıyoruz. Arkadaş bizi, Cudi'ye, Gabar'a gömecekmiş. Rize bizim için ne kadar vatan toprağıyla Cudi de Gabar da bizim için o kadar vatan toprağıdır.

'Ben kiminle uğraşacağımı çok iyi bilirim'

Neymiş? Kiminle uğraşacağımı, çok iyi bilecekmişim. Neymiş? Kendisini benimle uğraştırmayacakmışım. Bir aslan miyav dedi, minik fare kükredi… Recep Bey! Sen hiç merak etme. Ben kiminle uğraşacağımı, çok iyi bilirim. Mesela ben kul hakkı yiyenlerle uğraşırım. Mesela ben teröristin mektubunu devletin televizyonunda okutanlarla uğraşırım. Mesela ben emekliden, memurdan, işçiden, çiftçiden esirgediği, milyarlarca lirayı yandaşların, rant şebekelerinin, ayaklarının seren, yağmacılarla uğraşırım. Mesela ben milletine yalan söyleyen, milletinin sesini duymayan, üstüne de, utanmadan, saraylarda keyif çatanlarla uğraşırım. Anaları mutfakta, babaları da evlatlarına karşı, çaresiz bırakanlarla, emekçileri, memurları, enflasyon canavarına ezdirenlerle, vatandaşı yokluk içindeyken, faizcilere, 200 milyar lira aktaranlarla uğraşırım. Gençleri itip kakanlarla; Kadınlara, hayatı zindan edenlerle; Milletin helal aşına, ekmeğine, el uzatanlarla uğraşırım.

'Bir de senden özür dileyeceğim, öyle mi?'

Recep Bey’in bu tehdidinin, yansımasını hemen ertesi gün gördük. Biliyorsunuz, İstanbul İl Başkanlığımıza, silahlı bir saldırı yapıldı. Devlet ciddiyeti olan bir iktidar, böyle bir durumda, sizce ne yapar? Konunun araştırılması için, hemen harekete geçer, değil mi? Peki Recep Bey ve arkadaşları ne yaptı? Bize kızdılar. Kamera önüne geçip laf attılar. Sosyal medyadan hakaret ettiler. Neymiş efendim? İnşaat bekçisi bir kardeşimiz, hırsız kovalıyormuş. Hırsızları kaçırmak için de, havaya ateş etmiş; Ne hikmetse, kurşunlar gelmiş, İYİ Parti’yi vurmuş. Bakın siz şu işe. Allah’tan il binamız Kabataş’ta değil. Bilmeyenler için söyleyeyim; İstanbul İl Başkanlığımız, sanılanın aksine, havada değil, yerdedir. Üstelik ateş edilen yer ile, binamız arasında, belediyenin reklam panoları ile, koskoca bir E5 karayolu var. Yani binamızın girişi, E5’in altında kaldığı için, ateş edilen yerden, bina girişinin vurulma ihtimali, gerek fizik, gerek de, geometri kurallarına göre, imkansız. Yani ya ifade yanlış, ya da bu bekçi kardeşimiz, bir aksiyon filmine özenmiş olacak, 'mermiye falso vermiş' ve olağanüstü bir nişancılık sergileyerek, 'yanlışlıkla' binamızı vurmuş.

Ayrıca iddiaya göre, bu bekçi kardeşimiz hırsızlığı engellemek için, defalarca ateş etmiş. Ama ne hikmetse bu kadar ciddi bir hadiseyi, şirketteki üstlerine bildirmemiş. Tutanak tutmamış. Polise haber vermemiş. Hatta bunları yapmadığı gibi; Üstüne de sanki hırsızlık hadisesi, normal bir olaymış gibi; Hırsızlara ateş etmek de, bu Teksaslı kardeşimizin, günlük rutiniymiş gibi gitmiş evine, bir güzel yatıp uyumuş. Yaa… Hollywood prodüksiyonlarına, taş çıkartacak, bu fantastik açıklamanın, sonunda ise, Recep Bey çıkmış, benden özür bekliyormuş… Çünkü kendisi çok kırılmış. Duyguları incinmiş. Rencide olmuş. Vah vah… Yazık ki ne yazık. Recep Bey utanmasan, mermiye saldırdı diye parti binamızı tutuklayacaksın. Bir de senden, özür dileyeceğim, öyle mi? Hadi oradan be hadi oradan! Çok beklersin!"

Eski bakan Lütfullah Kayalar İYİP'e katıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı İdare Amirliği, TBMM KİT Komisyon Başkanlığı ile Tarım Orman ve Köy İşleri ve Maliye Bakanlığı görevlerinde bulunan Lütfullah Kayalar İYİP'e katıldı.

Kayalar’a rozetini İYİP Genel Başkanı Meral Akşener taktı.

1983 yılında Anavatan Partisi, Ankara il örgütü kurucusu olarak siyasete atılan ve Yozgat milletvekili seçilen Lütfullah Kayalar, TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği, TBMM KİT Komisyon Başkanlığı ile Tarım Orman ve Köy İşleri ve Maliye Bakanlıkları yaptı. AGİT Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu üyesi de olan Kayalar, 2007 seçimlerinde CHP'den aday olduysa da seçilemedi. 1 Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde Yozgat'tan bağımsız milletvekili adayı oldu.