Kılıçdaroğlu AKP'den istifa edip CHP'ye katılanlara rozet taktı

AKP Genel Merkezi Uyuşturucuyla Mücadele Komisyon Başkanlığı ve 2019 Yerel Seçimlerinde AKP Kayapınar Belediye Başkan Adayı olan Avukat Cevdet Nasıranlı, Diyarbakır belediye meclis üyesi, ilçe yöneticisi, muhtar ve patronların da aralarında olduğu 20 kişi istifa ederek CHP'ye katıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre partiye katılan 20 kişiye Genel Merkez’de yapılan törenle rozetlerini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

Diyarbakır’ın Yenişehir, Bağlar, Kayapınar, Sur, Ergani ve Bismil ilçelerinden AKP Belediye Meclis Üyesi, İlçe Başkan Yardımcıları, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve Mahalle Başkanları ile AKP üyesi olan Dicle Mahallesi Muhtarı M. İhsan Turan da yer alıyor.