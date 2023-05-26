Kılıçdaroğlu: Ağır borçlardan kurtulma veya ülkece borç batağına saplanma referandumu

28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin açıklamada bulunan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "28 Mayıs artık bir seçimin ötesinde bu ağır borçlardan kurtulma veya ülkece borç batağına saplanma referandumudur" dedi.

Kredi kartı borçlarına ilişkin sosyal medya üzerinden video yayımlayan Kılıçdaroğlu, videoyu "Kredi kartı borcundan dolayı dara düşen vatandaşlarımız, bu çağrım size… Vatanını seven sandığa gelsin" notu ile paylaştı.

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“Sevgili vatandaşlarım. Zor durumda olduğunuzu biliyorum. Borçlarınızı ödemekte büyük zorluklar çektiğinizi de biliyorum. İcra dairelerindeki milyonlarca dosyayı da biliyorum. İktidara gelir gelmez bireysel kredi kartı borçlarınıza kesin çözüm getireceğim. Erdoğan’ın sebep olduğu ekonomik buhran yüzünden birikmiş borçlarınızı, devletimizin hazinesi bankalardan devralacak. Bankalarla masaya oturacağız ve belli bir kırımla bu borçları üstleneceğiz.

Borç altında ezilen vatandaşımız için kolaylaştırıcı ödeme çözümleri sunacağız. Kredi kartı borcunun sadece anaparası tahsil edilecek, o da 36 ay taksitle. Faizin tamamı silinecek. Böylece yüz binlerce vatandaşımız bu yükün altında ezilmekten kurtulacak. Rahat bir nefes alacak. Borç batağı yüzünden yuvalar dağılmayacak.

Sevgili yurttaşlarım. 28 Mayıs artık bir seçimin ötesinde bu ağır borçlardan kurtulma veya ülkece borç batağına saplanma referandumudur. Vatanını seven, yarınını düşünen sandığa gelsin, oy versin.”