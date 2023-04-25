Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adana-Mersin illerini kapsayan özel bir ekonomi bölgesi ilan edeceğiz. Bu bölge 1 milyon dekar araziyi kapsayacak 5 ana kümeden oluşuyor. 835 bin kişi doğrudan istihdam edilecek" dedi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden ‘Bay Kemal’in Tahtası’ isimli seçim kampanyası videosunun dördüncüsünü “Acil söndürülmesi gereken yangınlar var ama orta vadede halkımızı zenginleştirecek vizyon da şart. Ateşler söndürülür ama kalkınma için başka bir kafa lazım. Bu ancak şampiyonlar ligi insan kaynağı ve bolca yabancı yatırım ile olur. O da sadece bizde var” notuyla paylaştı.

Söz konusu videoda, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Adana-Mersin illerini kapsayan özel bir ekonomi bölgesi ilan edeceklerine dair açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

'Şampiyonlar ligi ekibini kurdum'

"Türkiye'yi dünyayla rekabet eden bir ülke haline getireceğiz. Geleceğin teknolojilerini bugünden üreteceğiz. İnsanımızı rekabetçi kur, ucuz iş gücü yalanlarıyla fakirleştirdiler. Onuruyla çalışanlar hayat pahalılığı altında eziliyor. Türkiye dünyanın ucuz iş gücü deposu değil. Türkiye Batı'nın mülteci kampı da değil. Buna artık izin vermeyeceğiz.

Bunu nasıl mı yapacağız? Öncelikle ortak akılla, parlak zihinlerle ülkemizi hızla bu krizlerden çıkartacağız. Bunun için gerekli yatırımı buldum, şampiyonlar ligi ekibini kurdum. Kalıcı refaha ulaşmak için ise yeni teknolojileri üretmek zorundayız. Ündüstriyel dönüşümü tamamlamak zorundayız. Yeni bir çağın içindeyiz, bu yüzden büyük bir endüstriyel atılım yapmak ve yüksek teknoloj,i üretmek gerekiyor. Dahası gençlerimizi bu yönde eğitip, onlara istihdam sağlamamız gerekiyor.

'Adana-Mersin illerini kapsayan özel bir ekonomi bölgesi ilan edeceğiz'

Adana-Mersin illerini kapsayan özel bir ekonomi bölgesi ilan edeceğiz. Bu bölge 1 milyon dekar araziyi kapsayacak 5 ana kümeden oluşuyor. Yüksek nitelikli metal rafineleri, finans merkezi, yüksek teknoloji ve bilişim kümesi, otomotiv kümesi, biyokimya ve biyoteknoloji alanlarını kuracağız.

Bu proje 11 ilimizi etkileyen 6 Şubat depremi sonrasında şehirlerimizi ayağa kaldırmak ve yeniden inşa etmek için çok önemli. Çok hafif ve dayanıklı, montajı kolay ve yeni nesil inşaat malzemeleri üreteceğiz. Yeni endüstriler kuracağız. Bölge halkının geri dönmesi için istihdam yaratacağız.

İskenderun ve Mersin Limanlarını dünyanın en büyük ve en gelişmiş yüksek teknoloji kullanan limanları haline getireceğiz. Bu limanlardan 46 ülkeye 7 günde doğrudan deniz ulaşımı sağlayacağız. Bölge kendine özgü yasası olan tamamen uluslararası hukukun geçerli olduğu bir bölge olacak. 835 bin kişi doğrudan istihdam edilecek. Bütün sanayi yatırımlarımız dünyanın en gelişmiş çevre kriterlerini içeren ekvator prensiplerine uygun olarak inşa edilecek. Bütün tesisler yeşil üretime uygun bir şekilde tasarlanacak. Temiz enerji, temiz üretim ve temiz yatırımla hareket edilecek. Sevgili halkım, Türkiye bunu hakkediyor. Başaracağız."