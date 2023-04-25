Kılıçdaroğlu: Çok zenginleştiler, fakir fukarayla alay ediyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, soğan fiyatı üzerinden vugu yapılan hayat pahalılığına iktidarın verdiği cevapları eleştirdi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, "Saraylılar çok zenginleşti, artık fakirle fukarayla alay ediyorlar" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Eskiden bunları sureti bizlerden görünenler yapardı. Çok şükür onları aramızdan uzaklaştırmayı başardık" ifadelerini kullandı

Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Soğan, cücük hakaretleri ediliyor. Soğan kafalı diye paylaşım yapıyorlar. Ben neyin huzurundayım biliyor musunuz? Eskiden bunları sureti bizlerden görünenler yapardı. Makarnacı, kömürcü diye alay edilirdi fakirle fukarayla. Çok şükür onları aramızdan uzaklaştırmayı başardık.

Çok zor oldu ama başardık, vallahi de billahi de. Biz halkçı olma mücadelesi verdik ve kazandık. Saraylılar ise zenginleşti. Çok zenginleşti. Artık fakirle fukarayla alay ediyorlar. Soğan, peynir, yağ onlar için komik şeyler. Allah’ımıza şükürler olsun ki, biz değiştik."