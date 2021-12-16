Kılıçdaroğlu: Açıklanan asgari ücret, kurdaki artışa göre düşük

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret olarak verilen rakam, döviz kurundaki artış ve fiyat artışları baz alınırsa düşük. Elbette belirlenen rakamı küçümsemiyoruz ancak fiyat artışarı da göz önünde bulundurulmalı" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Oranı küçümsemiyoruz ancak dolarla aylık alanlar var, listeyi yayımlayabiliriz.

Eğer sorunlar böyle devam ederse, önümüzdeki yaz Türkiye gıda kriziyle karşı karşıya kalırsa kimse şaşırmamalı.

Kılıçdaroğlu'nun ardından söz alan Karamollaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlarsa şöyle: