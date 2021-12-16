Kılıçdaroğlu: Açıklanan asgari ücret, kurdaki artışa göre düşük

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret olarak verilen rakam, döviz kurundaki artış ve fiyat artışları baz alınırsa düşük. Elbette belirlenen rakamı küçümsemiyoruz ancak fiyat artışarı da göz önünde bulundurulmalı" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Oranı küçümsemiyoruz ancak dolarla aylık alanlar var, listeyi yayımlayabiliriz.
- Eğer sorunlar böyle devam ederse, önümüzdeki yaz Türkiye gıda kriziyle karşı karşıya kalırsa kimse şaşırmamalı.
Kılıçdaroğlu'nun ardından söz alan Karamollaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlarsa şöyle:
- Enflasyonun yüksek olduğu dönemde rakamların üzerine odaklanmak doğru bir yaklaşım olmuyor. İnsanlar dünyada geçerli bir para birimi için ya avro ya da doları kullanıyor. Ben de dolardan bahsederek bu konuyu gündeme getirmek istemem.
- Dış ticaretimizi dolarla yapıyoruz. Dış borcumuzu Türk Lirası ile ödemiyoruz ki.
- Asgari ücret eğer açlık sınırının altında kaldıysa, enflasyonun altında kaldıysa bu zam zam değildir, artıştır diyebiliriz. Geriye gitmiş öyle gözüküyor.