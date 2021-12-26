Kılıçdaroğlu: 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ev kadınlarının asgari ücretli eşlerinin işini kaybetmesinden korktuğunu belirterek, "Acilen işletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, hükümeti, vatandaşın işini koruyacak önlemleri almaya ve sığınmacıların kaçak çalıştırılmasına göz yummamaya çağırdı.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Günlerdir ev kadınları ile buluşuyorum. Ev kadınları, asgari ücretli eşlerinin işini kaybetmesinden korkuyorlar. Şimdi, asgari ücretlinin işini güvence altına almamızın zamanı. Hükümet, derhal Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının işini koruyacak önlemler alsın, sığınmacıların kaçak çalıştırılmasına göz yummasın. Ayrıca acilen işletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın”. (ANKA)