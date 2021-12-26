Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusu tartışılmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla konuşan Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Kılıçdaroğlu'nun Milet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını, kendi adını önde tutarak perdelediği sonucuna vardığını yazdı.

Balbay Kılıçdaroğlu ile konuşmasını şöyle aktardı:

"Kılıçdaroğlu ile görüşmelerin olmazsa olmaz sorusu cumhurbaşkanı adaylığı. Bilinenleri vurguladı, Millet İttifakı bileşenlerinin kabulüyle böyle bir adaylığın söz konusu olabileceğini söyledi, ekledi:

'Cumhurbaşkanı devlet deneyimi olan bir kişi olmalı, kritik bir süreci yönetecek. Sayın Yavaş ve İmamoğlu’nun ismi öne çıkarılıyor ama İstanbul ve Ankara’nın yönetimini bırakamayız. Seçmenimize anlatamayız.'

Kemal Bey’in anlatımlarından bizim çıkardığımız sonuç şu: Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayını, kendi adını önde tutarak perdeliyor."