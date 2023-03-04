Kılıçdaroğlu '418 milyar dolar'ı hatırlattı: Çok kararlıyım, her kuruşu bu millete geri verilecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "beşli çete"yi genişletip AKP’nin 20 yıllık iktidarında beş ayrı sektörde iktidara yakın gruplara 418 milyar dolar aktarıldığına dair rapor hazırlatmıştı.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in dünkü açıklamasıyla altılı masadan kalkmasının ardından bugün gün boyu yaşanan gelişmeler sonrası Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "418 milyar dolar"ı hatırlattı.

'Çok kararlıyım'

Kılıçdaroğlu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"418 milyar dolar ile ilgili çok kararlı olduğumun tekrar altını çizmek isterim. Her kuruşu bu milletin insanlarına geri verilecek. Kim olduğunuz, nasıl düşündüğünüz, kime oy verdiğinizin hiçbir önemi yok; bu para sizin, hakkınızı alacaksınız."

'Bu iktidar döneminde mafya artıklarının çaldığı 418 milyar dolar'

Kılıçdaroğlu 17 Ocak'ta partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Bu paramiliter artıklar, daha büyük bir resmin sadece bir parçası. Her şeyin temelinde aslında tek bir şey var. Bu da para! Doymayacakları kadar çok para. Halkımızdan çalınan bir para. Bu parayı çalan beşli çeteler var. Beşli çete dediğime bakmayın, bunların kod ismi beşli, aslında sayıları binlerce. Kuruşu kuruşuna uzman arkadaşlarıma hesaplattım. Bu saray iktidarı sırasında hazineden bunlar ne kadar para çaldılar? 418 milyar dolar! Bu iktidar döneminde mafya artıklarının çaldığı, 418 milyar dolar... Sonra çıktım çok açık ve net şekilde söyledim. Tahsil edeceğim rakam budur, defterinize yazın" demişti.