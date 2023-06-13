Kılıçdaroğlu 40'a yakın belediye başkanı ile buluşuyor

Seçim sonrası 'değişim' tartışmalarının sürdüğü CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanları ile bir araya gelecek.

Kemal Kılıçdaroğlu bugün TBMM'de kapalı grup toplantısında milletvekilleriyle buluştu. Kılıçdaroğlu saat 14.30'da partisinin TBMM Meclis Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak.

BirGün'ün haberine göre, Kılıçdaroğlu ardından yine Meclis'te 40'a yakın belediye başkanıyla bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu ile belediye başkanlarının görüşmesinde parti içi durum değerlendirmesi yapılacak.

Geçtiğimiz hafta eski CHP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın ve Seyit Torun aracılığıyla yaklaşık 50 belediye başkanıyla görüşülmüştü.