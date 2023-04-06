Kılıçdaroğlu: 300 milyar dolar temiz para getireceğim

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "100 bin öğretmen ataması yapacağız Cumhuriyetin 100. yıldönümünde. Köylerde okul açacağız. İmam, öğretmen, ziraat teknisyeni, hayvancılık yapıyorsa veteriner olacak. Köylerde yaşayan bütün genç ve kadınların SGK primini devlet ödeyecek" dedi.

'Türkiye zengin ülke. Nerede kaynak yok?'

Kılıçdaroğlu ayrıca "Türkiye zengin ülke. Nerede kaynak yok? Tasarrufa gidersiniz. 300 milyar dolar temiz para getireceğim bu ülkeye. Temiz para. Öyle IMF git yalvar yakar değil. Onlar bize gelebilir miyiz diyecekler. Evet gelebilirsiniz, şu yatırımı yapıyorsa. İstihdam yaratıyorsa gel kardeşim. Samandağ'dan Mersin'e kadar olan bölgeyi Akdeniz'i en güçlü katma değerini üreten bölge haline getireceğiz" ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarının bir bölümü şöyle:

'Seccade' açıklaması: Fark etmedik

"Eski Adalet Bakanı iftar yemeği verdi. Lokantanın iç bölümüne geçildi. Orada fotoğraflar çekildi. Biz yerde bir seccade olduğunu fark etmedik. İsmail Bey de fark etmedi. Olsa o da uyarırdı. Kimse etmedi. Dedim, doğru, bir yanlışımız var, fark edilmesi lazımdı. Biz politikacılar yere çok az bakarız. Öndeki koruma bizi uyarır, kaldırım var çukur var diye, düşmemek için takılmamak için. Eleştiri gelebilir, kalkıp da ben bir suçlama yapmak istemem, kimseye de yapmıyorum. Ben samimi bir Müslümanım ve samimi Müslümanlara sığınıyorum dedim. Bunu başka bir gerekçeye sığdırmam bana yakışmaz. Dolayısıyla benim onu gerekçelendirip başka bir şeylerle örtmeye çalışmam doğru olmaz. Samimi bir insanım, evet dedim, sığınıyorum dedim, eksiğimiz, hatamız ve yanlışımız var evet doğru. Söyledim evet, kalkıp beni öldürecekler mi, vuracaklar mı? İnancı istismar etmek, onun üstünden politika yapmak doğru değil. Kimin inançlı olup olmadığını yüce yaradan verir.

Siyaseti camiye sokmayın. Yargıya siyaseti sokmayın. Askeriye siyaseti sokmayın. Bu üç yere siyaset girerse devletin kolonları tahrip edilmiş olur. İnsanlar birbirini inanç üzerinden yargılamaya başlar. Allah'ın yarattığı bir canlı var kimliğinden ötürü suçluyorsunuz.

'Varsa yanlışım gelir Ağıralioğlu oturur konuşuruz'

Yanlışım da olabilir ben de insanım ama yanlış yaptığımı düşünmüyorum. Varsa yanlışım gelir Ağıralioğlu oturur konuşuruz. Siyaset kavga etme alanı değildir uzlaşma kültürüdür. Benim fark etmediğim bir eksiğimi de görmüş olabilir. Neden karşıma gelip bunları söyleyemiyor, neden cesaret edemiyor? Gelsin karşıma söylesin ben de cevabını tak tak söyleyeyim. Akıl alacak şey değil. Teröre karşıyız. 50 sefer söyledik bin sefer söyledik. Gidip onlarla konuşan sensin. Biz karşıyız. Hiçbir partiyi de dışlamıyoruz. Peki öyleyse HDP'li vekil TBMM'yi yönetmiyor mu?"