Kılıçdaroğlu: Üç ay içinde vatandaşlarımız Avrupa'ya vizesiz girecek

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Çok önemli bir seçim. Türkiye, içine düştüğü bu durumdan kurtulması lazım. Biz 6 lider bu anlayışla yola çıktık, çalışıyoruz. Ortak metni hazırladık, eğitimden sağlığa yaklaşık 2 bine yakın madde açıkladık. Cumhur İttifakı açıklamadı. Kamuoyu neden onları eleştirmiyor? Önümüzdeki 5 yılda Türkiye için ne yapacaklar? Türkiye'yi bu çıkmazdan nasıl kurtaracaklar?

Teslimiyet, siyaset değildir. Sizin taraftarlarınız var size oy verecekler. Siz önümüzdeki 5 yıl içinde ne yapacaksınız? Cumhurbaşkanı olarak ne yapılacak, bakanlar neler yapacak, yeni bakanlıklar, üniversiteler, tarımda, bilimde neler yapılacak.

Bütün seçenekler düşünülüyor. Genel başkan yardımcılarımız ve diğer partinin ekibi her seçenek üzerinde duruyor. Anketler diğer liderlerin de önünde var. Çalışma yapıyoruz. Az kaldı, 1-2 gün içinde biraz daha netleşecek. Biz diğer partilerin konumuna bakıp kendimize politika oluşturmuyoruz. Biz cumhurbaşkanlığını kazanacağız, iktidara geleceğiz. 1 yıl içinde rahat nefes alır hale getireceğiz, 3 ay içinde vize problemlerini çözeceğiz. Avrupa'ya vizesiz gidilecek. Vizeyi kaldıracağız. Cumhur İttifakı bu saatten sonra ne yapacak bu memlekete, batırdı. Soğanın tanesi olmuş 7 lira 10 lira.

Benim bir hatam varsa eleştiri olacaktır. Aynı hatayı yapmamaya özen göstereceğim. Erdoğan eleştiriye tahammül edemiyorsa bu düzen olmaz, bu düzen yıkım getirir. Avrupa Birliği'nin ön gördüğü tüm demokratik kuralları ülkemize getireceğiz. Telefonla konuşurken 'acaba biri bizi dinliyor mu?' Dinlediklerini ben çok iyi biliyorum. Dinlemezseniz namertsiniz!

Oturup çalışacağız. Uygar insanlar gibi konuşuyoruz, tartışıyoruz. Gerekçelerini ifade ediyoruz. Kurmaylarımız kendi aralarında konuşuyor sonra biz genel başkanlar konuşuyoruz. Parlamentoda da çoğunluğu sağlayacağız, cumhurbaşkanlığını da kazanacağız. 1-2 gün içinde tüm sonuçlar netleşecek. Ben 5 lider adına konuşma yetkisine de sahip değilim. Onların da itirazı olur saygı duymamız lazım.

CHP olarak hedefimiz doğal olarak birinci parti olmak. Bunun için de çalışıyoruz. Diğer partiler de mücadele ediyor. Cumhurbaşkanlığını da açık farkla almak istiyoruz. Birinci parti olacağız inşallah.

Çadırda yapacaktık, izin vermediler. Meydanda yaptık. AFAD mesaj atmış, fırtına olacak diye, bacalar yıkılacak çatılar uçacak diye. Yani sokağa çıkmayın diye bir anlamda AFAD bunu neden yapar bilmiyorum. Meteorolojinin görevi bu. AFAD her alana girmeye söz sahibi olmaya başladı. AFAD'ın ne yaptığını depremde gördük zaten. Çalışanlarına bir şey demiyorum.

Önümüzdeki seçimlerde göreceksiniz. Trabzon'da da Kayseri'de de değişim başladı. Türkiye'nin her tarafında bir değişim var. Şunu kabul ediyorum, herkes bize mi gelecek? Bunlar bunu yapabilir mi diye... Biz neyi nasıl yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Halkımdan şunu istiyorum: Kılıçdaroğlu'nun hesap uzmanı olduğunu, devlete 27,5 yıl hizmet istediğini, israfın nasıl öğrendiğini bilmek istiyorlarsa bana bakacaklar, evime bakacaklar, yaşamıma bakacaklar, mutfağıma bakacaklar, evlatlarıma bakacaklar. Ben sade bir insan gibi yaşayan birisiyim. Dış güçler, iç güçler... Bunların palavra olduğu kanıtlandı. Türk Telekom'u dış güçler mi satın diye. Siz onları sattınız, hepsini paraya dönüştürdünüz. Büyük gelirler elde ettiniz. Düzelteceğiz. Türkiye onların düşündüğünden çok daha zengin bir ülke.

'Muharrem İnce'ye bir teklif yapıldı'

Birinci turda sonucu alacağımıza inanıyorum. Sağ duyu galip gelecek .Ülke bu haldeyken, pazarlar ateş pahasıyken, insanlar evine yiyecek götüremezken ne lüksümüz var. Bir an önce bunun bitmesi lazım. Son düzlükte seçmenin sağ duyusuna güveniyorum. 14 Mayıs öncesi de sonrası da dahil olmak üzere Muharrem İnce'ye bir teklif yapıldı ama üzerinde uzlaşılamadı; bana göre biz üzerimize düşeni yaptık. Buluşma günü bir teklif olmadı. Karşı tarafı suçlamak, ayrıntıya girmek istemem. Herkesin iradesine saygı duymam gerekir. Büyük bir ihtimalle 4 adayla gidilecek. Birinci turda bu iş biter.

'Emekliyi sen istismar ediyorsun'

Emekliye 2 maaş verilsin dediğimde 'siz istismar ediyorsunuz' dediler. Sonra ne oldu? Emekliye 2 maaş ikramiye verdi mi, verdi. Ne kadar verdi, uzun süre artırmadı. En son 100 lira artırdı. Şimdi biraz daha artırdı. Emekliye asgari ücret kadar verilecek dedim 2015'te. Yine aynı şeyi söylüyorum. Hesabını kitabını kuruşu kuruşuna yaptım. Kasım ayında cumhurbaşkanı adayı olarak tüm emeklilerin hesabına 15 bin lira yatırılacak. Bütün emekliler görecek. 5'li çetelere gelince paralar var saraylara 4-5 yerden maaş alanlara para var, emekliye gelince, 'istismar ediyorsun'; emekliyi sen istismar ediyorsun.

Bunlar iktidar olmadan önce emeklinin aldığı aylık asgari ücretin üstündeydi. Ben o aylıkların tamamını kurban bayramında 15 bin lirayı yatıracağım. Bay Kemal, sözünden dönmez. 5'li çeteler cumhurbaşkanı adayı olmamı istemedi. 418 milyar doları götürenler istemedi, kul hakkı yiyenler, yolsuzluk yapanlar asla istemediler.

418 milyarın nerelere gittiğini de ben biliyorum. Kimin parası hangi bankada kuruşu kuruşuna biliyorum. Belediye başkanlığı yapmış insanlar dahil. O ayrıntıyı da vereyim. Yapanlar ve yapmış olanlar da dahil."