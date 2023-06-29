Kiev'de Sovyet partizanlarının büstlerine boyalı saldırı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Partizan Zaferi Parkı'nda bulunan Sovyet partizanlarının büstlerine boyalı saldırı gerçekleştirildi.
Sputnik'in aktardığına göre; Kiev 24 televizyonunun haberinde "Partizan Zaferi Parkı’nda kimliği belirsiz kişiler Sovyet partizanlarının büstlerini boya döktü ve üzerlerine yazılar yazdı" denildi.
Partizan hareketinin liderlerinin büstlerinin kırmızı boya ile boyandığı ve yazılar yazıldığı aktarıldı.
1970 yılında kurulan Partizan Zaferi Parkı, Kiev'in Darnitskiy bölgesinde yer alıyor. Parkın merkezinde Partizan Zaferi Müzesi'nin yer aldığı bir anıt alanı da bulunuyor.