Kiev yakınındaki ekmek fabrikasına top mermisi isabet etti: 13 ölü

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusya birliklerinin Kiev yakınlarında gerçekleştirdiği hava saldırısında top mermisinin bir ekmek fabrikasına isabet etmesi sonucu 13 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada "7 Mart’ta Rusların Makarov kentine düzenlediği hava saldırısında top mermisi bölgedeki Makarovskiy Hlebozavod ekmek fabrikasına da isabet etmiştir. Devlet Acil Durumlar Servisinin kurtarma ekipleri, enkaz altından 5 kişiyi kurtardı ve 13 kişinin de cansız bedenine ulaştı. Ön bilgilere göre, saldırı esnasında olay yerinde yaklaşık 30 kişi vardı" denildi.