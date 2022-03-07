Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da ABD fonlarıyla biyolojik silah geliştiriliyor

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da ABD tarafından finanse edilen bir askeri biyolojik programın açığa çıkarıldığını söyledi.

TASS'ın aktardığına göre Konaşenkov, "Özel bir askeri operasyon sırasında, ABD Savunma Bakanlığı tarafından finanse edilen ve Ukrayna'da uygulanan askeri biyolojik programın izlerinin Kiev rejimi tarafından acil bir şekilde temizlendiği ortaya çıktı" dedi.

Veba, şarbon, tularemi, kolera ve diğer ölümcül hastalıklar gibi özellikle tehlikeli patojenlerin acil olarak yok edilmesi konusunda Ukraynalı biyolojik laboratuvarlardaki çalışanlardan bilgi alındığı açıklandı.

Konaşenkov, operasyonun başlamasıyla birlikte Pentagon'un Ukrayna topraklarında gizli biyolojik araştırmaların yürütülmesinin açığa çıkması konusunda endişeli olduklarını söyleyerek, "Ukrayna Sağlık Bakanlığı, BM Bakteriyolojik (Biyolojik) ve Toksin Silahların Yasaklanmasına İlişkin Sözleşme'nin 1. maddesinin ABD ve Ukrayna tarafından ihlal edildiğine ilişkin olguların ortaya çıkmasını önlemek için tüm laboratuvarlara acilen harekete geçmeleri, tehlikeli patojenlerin depolanmış stoklarını ortadan kaldırmaları yönünde talimat verdi” dedi.