Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Kiev'in Donbass'taki askeri operasyonu alanında Bayraktar İHA'ları ve Javelin tanksavar sistemlerinin kullanımı hakkındaki bilgileri gizli olarak sınıflandırdığını söyledi.

Genelkurmay Başkanlığı, basının sorularına cavap olarak, "Bayraktar TB2 keşif insansız hava aracı ve Javelin taşınabilir tanksavar füze sistemlerinin Müşterek Kuvvetler Harekâtı alanında kullanımına ilişkin bilgiler gizli olarak sınıflandırılmıştır" dedi.

TASS'ın aktardığına göre askeri yetkililer, bilgilerin sınırlı olduğunu ve ifşaya tabi olmadığını da ekledi.

Ekim ayında Ukrayna ordusu ilk kez Donbass'ta Bayraktar İHA'larını kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna birliklerinin Donbass'ta Bayraktar İHA'larını kullanmasının Minsk anlaşmalarını ihlal ettiğini söyledi. Kiev'in bu adımına Berlin ve Paris'ten de tepki geldi.

2 Aralık'ta Donbass'taki Müşterek Kuvvetler Operasyonu komutanı Aleksandr Pavlyuk, Ukrayna ordusunun Donbass'ın Kiev kontrolündeki bölgelerinde düzenli olarak İHA'lar kullandığını ve gerekirse Javelin füzeleri kullanmaya hazır olduğunu söylemişti.

2020 yazında, Doğu Ukrayna'daki çatışmayı çözmek adına kurulan Temas Grubu tarafından 22 Temmuz'da onaylandıktan sonra Donbass'ta ek ateşkes kontrol önlemleri yürürlüğe girdi. Tedbirler, herhangi bir saldırı, istihbarat veya sabotaj faaliyetini, her türlü uçağın kullanımını, herhangi bir füze ateşlemeyi ve nüfusun yoğun olduğu bölgelere ağır silahların konuşlandırılmasını yasaklıyor. Anlaşmanın kilit hükümlerinden biri ateşkes ihlalleri için disiplin cezaları öngörmektedir.