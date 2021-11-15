Ukrayna'da Bayraktar'lara Nazi işbirlikçisi Bandera'nın adının verilmesi gündemde

Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi'nin (Bankova) resmi internet sitesinde, Türkiye'nin tedarik ettiği ve halihazırda Donbass bölgesinde kullanılan Bayraktar TB2 insansız hava araçlarına, Nazi işbirlikçisi Stepan Bandera'nın adının verilmesi için imza kampanyası* başlatıldı.

1 Kasım'da başlatılan ve 3 ay sürecek olan kampanyada 25 bin imzanın toplanması hedefleniyor.

Son haftalarda Kiev yönetimi, Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 tipi insansız hava araçlarını ihtilaflı Donbass bölgesinde kullanarak Donetsk yakınlarındaki bir akaryakıt deposunu hedef almış, sonrasında ise temas hattı yakınındaki Staromariyevka yerleşimini ele geçirmişti.

Doğu Galiçya'da on binlerce Yahudi ve Polonyalının öldürülmesinden sorumlu olan Nazi işbirlikçisi Ukrayna Milliyetçileri Örgütü'nün (OUN) kurucu lideri Stepan Bandera, 2. Dünya Savaşı'nın ardından Nürnberg Mahkemelerinde yargılanarak hüküm giymişti.

Bandera, 1959'da Batı Almanya'nın Münih kentinde KGB casusu Bogdan Staşinskiy tarafından suikast ile öldürülmüştü.

*https://petition.president. gov.ua/petition/125624