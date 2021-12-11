Kiev: ABD savunmamız için 20 milyon dolar harcayacak

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna sınır servisi ve ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'nin ülkenin doğu ve kuzey sınırlarını güçlendirmek için Washington'dan 20 milyon dolar fon alacak bir girişim başlattığını söyledi.

Bakanlık Facebook'tan yaptığı açıklamasında "Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı ve ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna sınırının kuzey ve doğu kesimlerinin güvenliğini güçlendirme projesini başlattı. Proje Ocak 2022'de başlıyor. Yardımın toplam tutarı yaklaşık 20 milyon dolar olacak" dedi.

Ukrayna'nın bu parayla İHA sistemleri, özel araçlar ve video izleme ve iletişim ekipmanları alması bekleniyor. NBC News Cuma günü, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin 200 milyon dolarlık askeri yardım hazırladığını, ancak Ukrayna ile Rusya arasındaki sınırda devam eden krizi çözmeye daha fazla zaman tanımak için kararı ertelediğini bildirdi.