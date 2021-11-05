Kıbrıs'ta 2 ay görevde kalacak hükümet belirlendi

Kuzey Kıbrıs'ta Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu kabineyi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu, Tatar onayladı. Ocak'ta yeniden seçimlere gidilmesi planlanıyor.

Haber Merkezi

Kuzey Kıbrıs'ta Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu kabineyi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu, Tatar onayladı. Ocak'ta yeniden seçimlere gidilmesi planlanıyor.

İşte Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti Azınlık Hükümeti Kabinesi:

Başbakan: Faiz Sucuoğlu

Sağlık Bakanı: Ali Pilli

Ekonomi ve Enerji Bakanı: Sunat Atun

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Resmiye Canaltay

Dışişleri Bakanı: Tahsin Ertuğruloğlu

İçişleri Bakanı: Kutlu Evren

Tarım Bakanı: Nazım Çavuşoğlu

Eğitim ve Kültür Bakanı: Olgun Amcaoğlu

Maliye Bakanı: Dursun Oğuz

Turizm ve Çevre Bakanı: Fikri Ataoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Koral Çağman

Ocak ayı içerisinde erken seçim hedefini de belirten Faiz Sucuoğlu, Danışma Kurulu’nda diğer partilerle değerlendirmenin de bu yönde olduğunu belirtti. 

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