Kıbrıs'ta 2 ay görevde kalacak hükümet belirlendi

Kuzey Kıbrıs'ta Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu kabineyi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu, Tatar onayladı. Ocak'ta yeniden seçimlere gidilmesi planlanıyor.
İşte Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti Azınlık Hükümeti Kabinesi:
Başbakan: Faiz Sucuoğlu
Sağlık Bakanı: Ali Pilli
Ekonomi ve Enerji Bakanı: Sunat Atun
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Resmiye Canaltay
Dışişleri Bakanı: Tahsin Ertuğruloğlu
İçişleri Bakanı: Kutlu Evren
Tarım Bakanı: Nazım Çavuşoğlu
Eğitim ve Kültür Bakanı: Olgun Amcaoğlu
Maliye Bakanı: Dursun Oğuz
Turizm ve Çevre Bakanı: Fikri Ataoğlu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Koral Çağman
Ocak ayı içerisinde erken seçim hedefini de belirten Faiz Sucuoğlu, Danışma Kurulu’nda diğer partilerle değerlendirmenin de bu yönde olduğunu belirtti.