Kıbrıs'ta 2 ay görevde kalacak hükümet belirlendi

Kuzey Kıbrıs'ta Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu kabineyi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu, Tatar onayladı. Ocak'ta yeniden seçimlere gidilmesi planlanıyor.

İşte Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti Azınlık Hükümeti Kabinesi:

Başbakan: Faiz Sucuoğlu

Sağlık Bakanı: Ali Pilli

Ekonomi ve Enerji Bakanı: Sunat Atun

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Resmiye Canaltay

Dışişleri Bakanı: Tahsin Ertuğruloğlu

İçişleri Bakanı: Kutlu Evren

Tarım Bakanı: Nazım Çavuşoğlu

Eğitim ve Kültür Bakanı: Olgun Amcaoğlu

Maliye Bakanı: Dursun Oğuz

Turizm ve Çevre Bakanı: Fikri Ataoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Koral Çağman

Ocak ayı içerisinde erken seçim hedefini de belirten Faiz Sucuoğlu, Danışma Kurulu’nda diğer partilerle değerlendirmenin de bu yönde olduğunu belirtti.