KGAÖ güçleri Kazakistan'dan çekiliyor

Kazakistan’da akaryakıt zamlarına karşı başlayan gösterilerin ardından Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in talebi üzerine ülkeye gönderilen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) "barış gücü" bugün ülkeden çekilmeye başladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, KGAÖ ile Kazakistan Savunma Bakanlığı’nın planı çerçevesinde "barış gücü"nün koruma altına aldığı sosyal tesislerin yerel güvenlik görevlilerine teslim etme sürecinin başladığını duyurdu.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Salı günü yaptığı açıklamada, "ülkede istikrarın yeniden sağlandığını" belirterek, KGAÖ güçlerinin ülkedeki misyonunun sona erdiğini ve 2 gün sonra çekilmenin başlayacağını ifade etmişti.