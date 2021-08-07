Keyfilik esas: Eskişehir'de gösteri ve yürüyüş yasağı

Eskişehir Valiliği tarafından internet sitesinden yapılan açıklamada, jandarma bölgesi dahil olmak üzere kentte basın açıklaması ve açık hava toplantılarının 21 Ağustos'a kadar yasaklandığı bildirildi.

Açıklama şöyle:

"5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkraları ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17 ve 19. maddelerindeki hükümler gereğince; İlimiz genelinde (Jandarma Sorumluluk Bölgeleri Dahil), Valilik ve Kaymakamlıklarca düzenlenmesi uygun görülenler hariç olmak üzere, sivil toplum kuruluşları ve bunlara destek veren grupların yapmış olduğu eylemleri desteklemek veya protesto etmek amacıyla, kamuya açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü etkinlik (toplanma ve toplanma teşebbüsünde bulunma, basın açıklaması, yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş/pankart asma, protesto eylemi, şenlik, festival vb.) Valiliğimizin 06.08.2021 tarih ve 526 sayılı kararı gereği, 07.08.2021 tarihi saat: 00.01 ile.21.08.2021 tarihi saat: 24.00’a kadar, (15) gün süre ile yasaklanmıştır."