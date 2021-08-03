'Keşke bizim de evimiz yansaydı' diyenlere Gökçek de eklendi

Türkiye'nin birçok kentinde etkili olan yangınlardan Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi de etkilendi. Alevlerle mücadele sürerken Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren'den tepki çeken bir açıklama geldi.

Yangınlarda evi yanan vatandaşlara TOKİ tarafından 20 yıl vadeli ödeme ile evler yapılacağını duyuran Özeren, "Evi eski olan vatandaşlar 'keşke bizim de evimiz yansaydı' diyecekler" şeklinde bir ifade kullandı. Özeren'in bu sözleri kısa sürede büyük tepki uyandırdı.

Gökçek'den destek

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AKP'li Melih Gökçek, "AK Partili Mehmet Özeren'i linç ettiler. İnsanları teselli etmek için söylenen sözün neresi yanlış?" diyerek Özeren'e destek verdi.