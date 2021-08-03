'Keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler' diyen AKP'li başkandan savunma: Yanlış anlaşıldım

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Özeren, ilçede büyük hasara sebep olan orman yangınlarında zarar görmüş evlere karşılık TOKİ tarafından geri ödemeli ev yapılacağını öve öve anlattı.

"Alanyalı TV" isimli bir YouTube kanalı ile yapılan röportajı Facebook hesabında canlı yayımlayan Özeren, konutları yanan yurttaşlara verilecek desteklerden bahsetti. Evleri kullanılamaz hale gelen yurttaşlara 35 bin TL ve 15 bin TL olmak üzere toplam 50 bin TL yardım yapılacağını söyleyen Özeren, evleri yangından hasar gören vatandaşlara da 10'ar bin TL yardım yapılacağını aktardı.

Özeren, "Evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımız için TOKİ tarafından 20 yıl ödemeli ev yapılacak. Bunu söylemek belki doğru değil ama çok eski evi olanlar keşke bizim de evimiz yansaydı diyecek. Onlara devletin teselli hibesi çok fazla" diye konuştu.

'Yanlış anlaşıldım' savunması

Mehmet Özeren, açıklamasına gelen tepkiler üzerine yazılı bir açıklama yaparak "Yanlış anlaşıldım" dedi.

Özeren, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün tamamen iyi niyetimle yapmış olduğum açıklamanın yanlış anlaşılması bizleri derinden üzmüştür. Yaşanan olağanüstü afetten dolayı devletimizin bundan önce olduğu gibi evi yanan mağdur vatandaşların yanında olduğunu belirtmek istedim. Açıklamam yanlış anlaşıldı ve çarpıtıldı. Devletimiz şüphesiz tüm yaraları sararak mağduriyetleri giderecektir. Yangında zarar gören vatandaşlarımızın garantörü Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde devletimizdir. Vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsun. Niyetim halistir ve devlet milletinin yanındadır."