KESK: Toplu sözleşmede TÜİK verileri esas alınırsa iş bırakacağız

Kamu emekçileri ve emeklilerinin 2024-2025 yılları toplu sözleşme taleplerine dair ilk teklifin sunulmasına birkaç gün kaldı. Pazarlık masasında kamu emekçilerinin temsil edilmediğini belirten Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), TÜİK'in tartışmalı enflasyon verilerini esas alacak olan teklife itiraz etti.

"Hem İktidarı Hem Yandaş Konfederasyonları Uyarıyoruz'' başlığıyla ülke genelinde basın açıklamaları düzenleyen konfederasyon, 16 Ağustos'ta bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştireceklerini ilan etti. Ayrıca kira yardımı, kreş yardımı, aylık yakacak desteği, kamuda engelli istihdamının arttırılması ve 190 sayılı ILO Şiddet ve Taciz Sözleşmesi'nin onaylanması taleplerini de sıraladı.

'En düşük memur maaşı 45 bin lira olsun'

KESK basın açıklanmasında şu ifadelere yer verildi:

“Öncelikle tüm kamu emekçilerine brüt 8.138,89 TL olarak verilen ilave seyyanen ödenek mevcut taban aylık katsayısına dâhil edilmelidir. Bu adımın atlandığı her maaş artışı teklifi daha baştan tuzağa düşmek demektir. 2024 yılı artışı ise ilave seyyanen ödeneğin taban aylığa yansıtılması sonucunda oluşan yeni katsayı üzerinden yapılmalıdır. Bu çerçevede; mevcutta iktidarın “en düşük maaş” olarak ifade ettiği maaşın dört kişilik bir aile için yoksulluk sınırı üzerine, yani 2024 yılı ocak ayı itibariyle 45 bin TL’ye çıkarılmasını istiyoruz.

'TÜİK verileri esas alınırsa kabul etmeyeceğiz'

Bu talepler karşılanamaz talepler değildir ve kaynak fazlasıyla vardır. 14 Ağustos’ta iktidar sunduğumuz tekliflere karşı kendi teklifini masaya getirecek. Taleplerimizi karşılayacak bir yaklaşım ve teklif görürsek sürecin hızlanması için elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Ancak diğer TİS görüşmelerinde olduğu gibi bir kez daha TÜİK verileri esas alınarak birkaç başlıkta önümüze bir teklif gelirse KESK olarak kabul etmeyeceğimizi ve 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü üretimden gelen gücümüzü kullanarak iş bırakacağımızı buradan ilan ediyoruz.”