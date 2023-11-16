KESK emekten yana bütçe istedi: 4 kişilik aile her öğün çay-simit tüketse 7 bin 200 lira harcıyor

TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ederken, KESK üyeleri birçok ilde yaptığı açıklamalarla sermaye için değil emekçiler için bütçe talep etti.

Haber Merkezi

Meclis’te bütçe görüşmeleri devam ederken yurt genelinde eylemler düzenleyen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), "Emekten, halktan yana bütçe istiyoruz” talebini dile getirdi. Bordrolarını yakan KESK üyeleri, 2 Aralık’ta İstanbul ve Diyarbakır’da miting kararı aldı.

“Yüzde 1’in çıkarı için yüzde 99’u yok sayan adaletsizliğe, haksızlığa karşı çaresiz değiliz” diyen KESK, emekçilerin güncel durumuyla ilgili şu tespitleri ortaya koydu:

  • İşsizlerin sayısı 9 milyona ulaştı. Her 5 gençten biri, her 3 kadından biri işsiz.
  • Bir bardak çay 10 lira, bir simit 10 lira. Dört kişilik bir aile üç öğün kişi başına bir çay bir simit tüketse bile aylık 7 bin 200 liraya ihtiyacı var. Oysa emeklilerin yarısı en düşük aylık olan 7 bin 500 lira, çalışanların yarısı ise 11 bin 402 liralık asgari ücrete mahkum edilmiş durumda.
  • Merkez Bankası 2024 için enflasyon tahminini yüzde 36’ya çıkardı. Milyonlarca kamu emekçisine ise 2024 yılı için bunun 11 puan altında maaş artışı dayatıldı. Ama vergiler 2023’e göre yüzde 132 artırılıyor.
  • Toplanacak her 100 lira verginin ise 17 lirası iktidarın aldığı borçların sadece faiz ödemesine, 16 lirası savunma ve güvenlik harcamalarına, 5 lirası “teşvik” adı altında büyük patronlara, 3 lirası müşteri garantili şehir hastaneleri ile yol ve köprülere gidecek. Buna karşılık her 100 liralık verginin sadece 4 lirası yoksullukla mücadeleye, 4 lirası tarım ve ormancılığa, 3 lirası istihdama, 2.7 lirası hukuk ve adalete, 36 kuruşu çocukların korunmasına, 53 kuruşu kadının güçlendirilmesine ayrılıyor.

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