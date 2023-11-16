KESK emekten yana bütçe istedi: 4 kişilik aile her öğün çay-simit tüketse 7 bin 200 lira harcıyor

Meclis’te bütçe görüşmeleri devam ederken yurt genelinde eylemler düzenleyen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), "Emekten, halktan yana bütçe istiyoruz” talebini dile getirdi. Bordrolarını yakan KESK üyeleri, 2 Aralık’ta İstanbul ve Diyarbakır’da miting kararı aldı.
“Yüzde 1’in çıkarı için yüzde 99’u yok sayan adaletsizliğe, haksızlığa karşı çaresiz değiliz” diyen KESK, emekçilerin güncel durumuyla ilgili şu tespitleri ortaya koydu:
- İşsizlerin sayısı 9 milyona ulaştı. Her 5 gençten biri, her 3 kadından biri işsiz.
- Bir bardak çay 10 lira, bir simit 10 lira. Dört kişilik bir aile üç öğün kişi başına bir çay bir simit tüketse bile aylık 7 bin 200 liraya ihtiyacı var. Oysa emeklilerin yarısı en düşük aylık olan 7 bin 500 lira, çalışanların yarısı ise 11 bin 402 liralık asgari ücrete mahkum edilmiş durumda.
- Merkez Bankası 2024 için enflasyon tahminini yüzde 36’ya çıkardı. Milyonlarca kamu emekçisine ise 2024 yılı için bunun 11 puan altında maaş artışı dayatıldı. Ama vergiler 2023’e göre yüzde 132 artırılıyor.
- Toplanacak her 100 lira verginin ise 17 lirası iktidarın aldığı borçların sadece faiz ödemesine, 16 lirası savunma ve güvenlik harcamalarına, 5 lirası “teşvik” adı altında büyük patronlara, 3 lirası müşteri garantili şehir hastaneleri ile yol ve köprülere gidecek. Buna karşılık her 100 liralık verginin sadece 4 lirası yoksullukla mücadeleye, 4 lirası tarım ve ormancılığa, 3 lirası istihdama, 2.7 lirası hukuk ve adalete, 36 kuruşu çocukların korunmasına, 53 kuruşu kadının güçlendirilmesine ayrılıyor.