KESK bu hafta sonu alanlara çağırıyor: Geçinemiyoruz, işsizliğe, yoksulluğa hayır!

KESK yaşanan hayat pahalılığına karşı bu hafta sonu dört ayrı miting düzenleyecek.
KESK'ten yapılan açıklamada, “zam yağmurunun sağanağa dönüştüğü koşullarda ister kamu çalışanı ister işçi, küçük esnaf, emekli olsun hepimiz her gün daha da yoksullaşıyoruz, geçinemiyoruz” denilerek Diyarbakır, İzmir, İstanbul ve Ankara’da eylem yapacağı ifade edildi.
KESK'in açıklaması şu şekilde:
Zam yağmurunun sağanağa dönüştüğü koşullarda ister kamu çalışanı ister işçi, küçük esnaf, emekli olsun hepimiz her gün daha da yoksullaşıyoruz, #geçinemiyoruz!
Krizin derinleştiği, halkın temel gıda maddelerine dahi ulaşamaz duruma geldiği koşullarda kamu emekçileri ‘GEÇİNEMİYORUZ! İŞSİZLİĞE, YOKSULLUĞA SON! EMEKTEN, HALKTAN YANA BÜTÇE’ istiyoruz şiarıyla Diyarbakır, İzmir, İstanbul ve Ankara’da aşağıda belirtilen yer ve zamanda alanlara çıkıyor.
İnsanca bir yaşam için, açlığa, yoksulluğa, OHALHukukuna Hayır diyenler;— KESK (@KESK1995) December 16, 2021
📌Diyarbakır 18 Aralık 13.30 İstasyon Meydanı 📌İzmir: 18 Aralık 13.30 Gündoğdu Meydanı📌İstanbul: 19 Aralık 13.00 Kartal Meydanı 📌Ankara 19 Aralık 13.30 Tandoğan Meydanı'nda olacak.#MilyonlarGeçinemiyor pic.twitter.com/0WXeu8gkZ7