KESK iş bıraktı: 'Gelinen yerde dağ fare doğurmuştur'

İktidarın devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde memur ve memur emeklileri için 2024'te ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9 zam teklif etmesi üzerine kamu emekçileri iş bıraktı. En düşük kamu emekçisi maaşının 45 bin lira olmasını talep eden KESK, talepler karşılanmazsa eylemlerini artıracaklarını kaydetti.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) G(ö)rev kararını Ankara’da Sakarya Caddesi’nde yaptıkları açıklamayla ilan etti. TKP Ankara İl Örgütü de açıklamaya destek verdi. KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kabalan Yeşil kamu emekçilerinin sorunlarını sıraladı, “Sadece kendimiz için değil, göz göre göre sefalete itilen, verdikleri emekler yok sayılan 12 milyon emeklinin hakkını da savunmak için, nitelikli ücretsiz kamu hizmeti hakkı yok sayılan tüm bu ülkenin tüm insanları için grevdeyiz. Alanlarda omuz omuzayız” dedi.

İktidarın Merkez Bankası’nın hedeflediği enflasyon oranlarının altında teklifte bulunduğunu hatırlatan KESK Eş Başkanı Yeşil, “İlk toplantının yapıldığı 1 Ağustostan iki hafta sonra gelinen yerde dağ fare doğurmuştur” dedi.

Hükümetin teklifinde 4 milyonu aşkın kamu emekçisini, 2 milyonu aşkın kamu emeklisini memnun edecek vaat olmadığını belirten Yeşil, ortada bir toplu sözleşme teklifinin olmadığını ifade etti.