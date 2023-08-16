İş bırakan AKP'li Esenler Belediyesi'ndeki işçilere müdürden 'Ekmeğinizden olursunuz' tehdidi!

AKP'li İstanbul Esenler Belediyesi'ndeki temizlik işçileri düşük maaş ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için iş bırakarak eyleme geçti. Sabah saatlerinde Esenler Belediyesi Personel A.Ş. Toplanma Merkezi'nde bir araya gelen yaklaşık 400 işçi eylem yaparak taleplerini belediye yönetimine ilettiler.

İş bırakan ESPER Esenler Belediyesi Personel A.Ş.'ye bağlı işçiler Toplanma Merkezi'ne gelen Esenler Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Fatih Kaleli tarafından "ekmeğinize bakın, ekmeğinizden olursunuz" diye tehdit edildi.

soL'a konuşan işçiler, maaşlarının 14 bin 500 lira olduğunu söyledi ve "Bugün bir ev kirası en az 10 bin lira. Bu parayla kirayı mı ödeyelim evi mi geçindirelim?" diye sordu. En az 400 kişinin sabah vardiyasında çalıştığını anlatan emekçiler "Derdimiz maaşlarımızın artması. Biz en düşük ücretin 23 bin lira olmasını talep ediyoruz ki bu parayla da anca evimizi geçindirelim kiramızı ödeyelim" talebinde bulunuyor.

Hak-İş üyesi olan işçiler, sendikayla görüştüklerini ve pazartesi günü belediye yönetimiyle bir görüşme yapılacağının taraflarına iletildiğini ekledi ve "Sendikanın şube başkanı Mustafa Canpolat bize söz verdi. 'Salı sabahı istediğinizi alamazsanız en önde ben olacağım' dedi ama bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Karataş da görüşmeler için pazartesi gününü işaret etti.

Hakkını arayan işçiye tehdit!

Esenler Çevre Koruma Müdürü Fatih Kaleli ise işçiler iş bırakma eylemi yaparken işçilerin yanına gelip tehdit savurdu. Kaleli'nin "Herkes ekmeğine baksın, ekmeğinizden olmayın" tehdidine ilişkin soL'a konuşan işçiler "Bizim yaptığımız bir yanlış yok" tepkisi gösterdi.