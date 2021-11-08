Kerkük'te patlama: 2 Haşdi Şabi üyesi yaşamını yitirdi, yaralılar var

Irak'ın Kerkük kentinde bu sabah saatlerinde meydana gelen patlamada 2 Haşdi Şabi üyesi yaşamını yitirdi, en az 3 kişi yaralandı.



Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre, Haşdi Şabi güçlerine yönelik bir saldırı düzenlendi ve patlama Haşdi Şabi güçlerine ait aracın geçişi sırasında meydana geldi. Ajans saldırıda 2 Haşdi Şabi üyesinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişininse yaralandığını bildirdi.

Öte yandan İhlas Haber Ajansı Kerkük yakınlarında Türkalan köyünde bugün sabah saatlerinde meydana gelen patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini yazdı.

Ajans güvenlik güçleri kaynaklarına göre, patlamanın Türkalan köyünde bulunan Haşdi Şabi güçlerine ait karargahta, Haşdi Şabi üyelerinin eğitimi esnasında eğitim alan askerlerin ellerinde patlayan bomba sonucu meydana geldiği iddiasını aktardı. İHA'ya göre patlamada yaralananların sayısı ise 5.