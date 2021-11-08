İran: Irak Başbakanı'na suikast girişimi yeni bir fitne

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'nin evine silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen suikast girişiminin ardından İran ve ABD'den açıklamalar geldi.

İran’dan yapılan açıklamada saldırı “yeni bir fitne” olarak yorumlandı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Irak Başbakanı’nın maruz kaldığı suikast girişimini "Irak’ı işgal eden ve terörist grupları destekleyen yabancı düşünce kuruluşlarının arkasında olduğu yeni bir fitne” olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i telefonla aradı ve Kazımi'nin saldırıdan yara almadan kurtulmasından dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Abdullahiyan görüşmede Irak Başbakanı'nın hayatına kast eden bu girişimin Irak'ın istikrarına ve güvenliğine karşı bir adım olduğunu belirtti.

Hizbullah ve Suriye'den kınama

Irak'ta Şii grupların oluşturduğu direniş komitesi de dün bir mesaj yayımlayarak saldırıyı kınadı ve içinde Haşdi Şabi'den uzmanların da yer alacağı bir soruşturma komitesi kurulması çağrısı yaptı. Lübnan Hizbullahı ve Suriye Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınayan mesajlar yayımladı.

ABD: Soruşturmada yardım teklifinde bulunduk

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise yaptığı açıklamada Irak Başbakanı Kazımi’ye suikast girişiminin yakından takip edildiğini ifade etti ve “Irak devletinin kalbini hedef alan bu terör saldırısını şiddetle kınıyoruz” dedi. "Irak’ın egemenliği ve bağımsızlığını korumak için" Irak güvenlik güçleri ile yakından temas içinde bulunduklarını savunan Price, “Saldırıya ilişkin soruşturmada yardım teklifinde bulunduk. Iraklı ortaklarımızla işbirliğimiz sarsılamaz. ABD hükümeti ve halkı olarak Irak’ın yanındayız” dedi.

Sadr: Saldırının amacı dış müdahalelerin sürmesi

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı Irak hakkında tehlikeli bir ihlal olarak nitelendirdi, “Irak’ın kaosa sürüklenmesine ve anayasal sistemine karşı darbeye izin vermeyiz” dedi.

Irak’ta yapılan seçimlerin galibi Şii lider Mukteda Sadr’dan da benzer bir açıklama geldi. Suikast girişiminin Irak ve halkını hedef aldığını belirten Sadr, Irak’ı kaosa sürüklemeyi amaçlayan ve güvenliği ile istikrarını hedef alan bu girişimin amacının dış müdahalelerin sürdürülmesini devam ettirmek olduğunu söyledi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ise el-Kazımi’nin maruz kaldığı suikast girişimini kınayarak, “Vahim sonuçlar doğurabilecek bu terör saldırısı Irak’ın güvenliğini ve istikrarını tehdit eden tehlikeli bir gelişmedir” ifadelerini kullandı.