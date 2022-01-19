Kepez Belediyesi şantiyesinde iş cinayeti: Büyük ihmal iddiası

Çanakkale'ye bağlı Kepez Belediyesi Fen İşleri bölümünde çalışan Ali Şahin isimli işçi içerisinde kimyasal sıvı bulunan varili elektrikli kesme aletiyle keserken içerisinde bulunan sıvının alev alması sonucu yanarak ağır yaralandı.

Dün akşam saatlerinde İstanbul'da bir hastaneye sevk edilen Ali Şahin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kepez Belediyesi'ne bağlı bir şantiyede kaynak ve demir işlerinde çalışan Ali Şahin'in aslında belediye çay bahçesinde garson olarak çalışmak üzere işe alındığı ve halen bu kadroda olduğunu, yeterli iş ve güvenlik eğitimi verilmeden başka bir sahada görevlendirildiği iddia ediliyor.